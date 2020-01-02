Velodyne Lidar在CES 2020上推出可增强驾驶安全的新产品

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.将于2020年国际消费电子展(CES 2020)期间在拉斯维加斯会议中心(Las Vegas Convention Center)北展厅7520号展位推出并演示其突破性的新型激光雷达传感器技术。Velodyne将重点展示其激光雷达技术，此技术可在紧凑的外形尺寸内支持高层次高级驾驶辅助系统(ADAS)，以实现安全导航和防撞。

太平洋标准时间(PST) 1月7日（周二）上午11点，Velodyne将在展位上举行一场新闻发布会，宣布推出一款在尺寸、多功能性和经济实惠性方面树立行业新基准的突破性激光雷达传感器、令人兴奋的新ADAS软件，以及合作关系及客户关系。

Velodyne将演示如何应用其激光雷达传感器和Vella™软件来创建功能强大且安全性改善的ADAS解决方案，包括避免行人和骑自行车者、车道保持辅助、自动制动等等。用一些价格便宜的冗余摄像头搭配激光雷达使用是一种革命性的安全方法，让车辆能够在各种环境条件下和道路环境中检测并避开物体。为了安全部署自动驾驶技术，大多数领先企业都认为有必要采用同时配备激光雷达和摄像头的冗余系统。

Velodyne Lidar首席技术官Anand Gopalan表示：“通过在其ADAS解决方案中采用Velodyne软硬件，汽车厂商可以大幅提高驾驶辅助和安全功能的有效性和效率。CES与会者将能够了解到如何将Velodyne传感器无缝整合到消费类车辆中，以及如何使用我们的解决方案在道路上增强安全。他们还将见证Velodyne如何通过创新技术不断树立基于激光雷达的驾驶安全标杆。”

CES期间，Velodyne将展示其提出的“五钻”(Five Diamonds)评级系统，用于阐明ADAS功能术语并使之标准化。这套系统旨在鼓励市场透明，以及最大程度发挥ADAS技术的促进作用。Velodyne将联合国际自动机工程师学会(SAE International)与汽车安全组织携手合作，促进行业对话，以细化并改进这套系统，目标旨在改善驾驶员和行人的安全性。

Velodyne展出的高性能传感器技术

Velodyne将在CES上演示的产品包括：

Velodyne Alpha Prime™，这款下一代传感器利用Velodyne的专利环绕视图技术，通过单个传感器为自动化运输行业提供最高的综合性能指标。Alpha Prime是交通、货车运输和机器人等自动化市场在感知、视场角和量程方面无与伦比的解决方案。

Velodyne Velarray™，一款功能强大的传感器解决方案，可大幅增强自动化安全。小型嵌入式外观有助于传感器完美整合到车辆中。Velarray让汽车厂商能够创建卓越的ADAS并应对当前方案面对的极端情况，包括弯曲的道路、坑洼、交叉路口、入口/出口匝道、住宅区和车道标识不清晰的道路。

Velodyne VelaDome™，专为高分辨率近距离感测而设计，VelaDome的小巧外形非常适合各种安装和样式选择。这款革命性的传感器具有业界领先的180° x 180°视场角(FoV)，能够检测到接近0.1米的物体，而且其近场检测和高密度图像可满足盲点监控等一系列汽车应用。

Velodyne Vella，基于定向视图Velarray传感器构建的高级驾驶辅助软件。该解决方案显著优于仅使用摄像头加雷达的ADAS方法，将彻底改变现有市面上的功能，例如车道保持辅助、自动紧急制动和自适应巡航控制。

Velodyne Puck 32MR™，一款以最小噪声生成点云并能够检测120米范围内的低反射率物体的激光雷达传感器。通过结合高分辨率3D感知及宽广的垂直视场角，Puck 32MR可以准确检测仓库过道上的人行横道、路缘石和障碍物，以在道路、商业和工业环境中实现安全有效的导航。

最先进的客户和合作伙伴自动化解决方案

Velodyne将通过其客户和合作伙伴网络展示产品和演示，而这些客户和合作伙伴目前已在一系列创新的解决方案中使用激光雷达技术，包括汽车、测绘、按需出行、机器人、安防、无人机(UAV)等等。这些公司包括AGC、AutonomouStuff、DeepMap、Emesent、GeoSLAM、智行者(Idriverplus)、Infinite Computer Solutions、Knightscope、英伟达(NVIDIA)、Paracosm和Tacticaware。

AGC：AGC是平板玻璃、汽车玻璃和显示器玻璃、化学品及其他高科技材料和组件的全球领先供应商。AGC Wideye™红外透明汽车级玻璃与Velodyne Velarray相结合，提供具有无缝设计和更安全感知功能的ADAS和自动驾驶解决方案。

AutonomouStuff：AutonomouStuff为业界最先进的组织提供最佳的产品、软件和工程服务，以实现、加快推进和部署机器人技术和自主驾驶。客户重视从单一知识型供应商处便捷地找到基于模块化的尖端自动化软件解决方案、工程服务、感知、计算、GNSS+INS和接口组件。

DeepMap：DeepMap正通过提供全球最出色的自动驾驶地图和本地化解决方案，加快推进安全的自主驾驶。DeepMap提供自动驾驶汽车在复杂且不可预测的环境中导航所需的技术。该公司满足三大要素需求：精确的高清测绘、超精确的实时本地化，以及支持大规模全球扩展的服务基础架构。

Emesent：Emesent为基础设施和采矿业开发创新的自动驾驶和测绘解决方案。他们领先的激光雷达测绘解决方案Hovermap可使无人机在具有挑战性的GPS受限环境（例如地下矿井）中自动测绘和飞行，为客户提供革命性的效率、安全和运营见解。

GeoSLAM：GeoSLAM是3D地理空间技术解决方案领域的全球市场领导者。其独特的“go-anywhere”（无所不在）技术可适应所有环境，尤其是室内、地下或难以接近的空间，无需GPS即可提供准确的3D测绘。

智行者：智行者是中国最早开展无人驾驶技术商业化并实现量产的公司之一。它在各种商用自动驾驶车辆中使用Velodyne的激光雷达传感器，包括街道清扫车、客车和物流车辆。

Infinite Computer Solutions：Infinite是一家领先的科技公司，提供可根据客户需求快速部署的数字转型解决方案——此概念称为Platformization™。Platformization是一种新的创新文化，可为医疗、金融服务和保险业(BFSI)、媒体与出版、电信与技术等各行各业的公司及政府打造完整的技术解决方案。

Knightscope：Knightscope是位于硅谷的一家先进安全技术公司。该公司致力于构建能够阻止、检测和报告安全的全自动安全机器人，当前客户遍布15个州，并在四个时区全年无休全天候运营。Knightscope的长期目标是使美国成为全球最安全的国家。

英伟达：英伟达DRIVE™硬件和软件平台利用十余载的人工智能(AI)专业知识，在数据中心和车辆内部提供业界领先的性能，以帮助汽车厂商、卡车制造商、一级供应商和初创公司的自动驾驶梦想成真。

Paracosm：Occipital, Inc.旗下事业部Paracosm开发移动激光雷达扫描技术和可视化工具，用于记录室内外空间。Paracosm于2013年在佛罗里达州盖恩斯维尔创立，并于2017年成为Occipital的旗下公司。

Tacticaware：Tacticaware的Accur8vision是一款扩展的周界安全系统。与通常只保护周界的传统系统不同，A8V可以保护整个巡逻空间区域。如有入侵者闯入保护区，系统则会发出通知。操作员可以根据入侵者的确切位置、身形和速度获得信息。甚至入侵者的移动轨迹也能被了如指掌。

如需了解更多信息，敬请访问Velodyne CES 2020网页：https://velodynelidar.com/ces-2020/。如需下载Velodyne新闻稿、图片和视频，敬请访问https://velodynelidar.com/newsroom/。媒体可以通过联系Landis Communications Inc.的Robin Carr安排高管采访和产品演示(415-971-3991; velodyne@landispr.com)。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Prime™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

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