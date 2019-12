Velodyne Lidar avança na segurança dos motoristas com novos produtos na CES 2020

Velodyne’s product line includes the autonomy-advancing Alpha Prime™, the ADAS-optimized Velarray™ and close-range sensing VelaDome™ (Left to Right). (Photo: Velodyne Lidar)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. apresentará e demonstrará sua tecnologia revolucionária de sensores lidar na CES 2020 no corredor norte do Centro de Convenções de Las Vegas, estande Nº 7520. A Velodyne destacará a sua tecnologia lidar, que oferece sistemas avançados de assistência ao motorista (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) de alto nível para navegação segura e prevenção de colisões, tudo em um formato compacto.

A Velodyne realizará uma conferência de imprensa em seu estande para anunciar o sensor lidar inovador que define um novo benchmark da indústria para tamanho, versatilidade e acessibilidade, o novo e empolgante software ADAS, parcerias e relacionamentos com o cliente na terça-feira, 7 de janeiro, às 11 horas. (horário padrão do Pacífico).

A Velodyne demonstrará como seus sensores lidar e o software Vella™ podem ser aplicados para criar soluções ADAS poderosas com segurança melhorada, incluindo evitar colisões com pedestres e ciclistas, assistência para se manter na faixa, frenagem automática e mais. Empregar sensores lidar juntamente com algumas câmeras econômicas para obter redundância é uma abordagem revolucionária para aumentar a segurança, possibilitando que veículos detectem e evitem objetos em uma série de condições ambientais e situações de vias de tráfego. Para alcançar uma instalação segura da tecnologia autônoma, a maioria dos líderes concorda que sistemas redundantes com lidar e câmeras são um adicional.

“As montadoras podem melhorar muito a eficácia e a eficiência da assistência ao motorista e os recursos de segurança ao empregar o hardware e o software da Velodyne em suas soluções ADAS”, disse Anand Gopalan, diretor de tecnologia da Velodyne Lidar. “Os participantes da CES poderão aprender como os sensores da Velodyne podem ser completamente integrados aos veículos dos clientes e como pode obter maior segurança nas estradas usando as nossas soluções. Eles também verão como a Velodyne continua a elevar o nível com tecnologias inovadoras para segurança dos motoristas baseadas no lidar”.

Na CES, a Velodyne apresentará seu sistema de classificação Five Diamonds propostos para esclarecer e padronizar a terminologia para os recursos ADAS. O sistema tem como objetivo encorajar a transparência no mercado e promover efeito positivo máximo das tecnologias ADAS. A Velodyme está trabalhando com organizações de segurança automotiva, em colaboração com a SAE International para incentivar o diálogo na indústria para refinar e melhorar o sistema com o objetivo de aprimorar a segurança de pedestres e motoristas.

Tecnologias de sensor de alta performance da Velodyne no display

As demonstrações da Velodyne no CES incluirão:

Velodyne Alpha Prime™, que utiliza a tecnologia patenteada de visão surround da Velodyne, esse sensor de próxima geração oferece as especificações de alto desempenho combinadas para o setor de mobilidade autônoma em um sensor. Alpha Prime é uma solução incomparável em percepção, campo de visão e alcance para mercados autônomos, incluindo transporte rodoviário, de caminhões e robótica.

Velodyne Velarray™, uma solução de sensor poderosa para melhorar muito a segurança automatizada. O fator de forma pequeno, integrável, permite que o sensor seja integrado de modo elegante aos veículos. O Velarray permite que as montadoras criem ADAS superiores, lidando com casos extremos para abordagens atuais, incluindo estradas curvas, buracos, cruzamentos, rampas de acesso, áreas residenciais e estradas com marcações de pista pouco claras.

Velodyne VelaDome™, especialmente desenhado para detecção de curto alcance e alta resolução, o fator de forma pequeno da VelaDome é perfeito para uma variedade de opções de montagem e estilos. Com o FoV 180° x 180°, líder da indústria e capacidade de detectar objetos mais próximos do que 0,1 m, essa detecção quase de campo do sensor e imagem de alta densidade revolucionária, satisfaz uma séria de aplicações automotivas, incluindo o monitoramento de pontos cegos.

Velodyne Vella, software de assistência avançada ao motorista que se integra ao sensor Velarray de visão direcional. Muito superior às abordagens ADAS que usam somente câmara+ radar, essa solução está revolucionando as funcionalidades existentes atualmente no mercado, como assistência de manutenção em pista, frenagem automática de emergência e controle automático de cruzeiro.

Velodyne Puck 32MR™, sensor lidar que produz uma nuvem de ponto com ruído mínimo e capacidade para detectar objetos com baixa refletividade em um alcance de 120 metros. Ao combinar percepção 3D de alta resolução com um campo de visão vertical ampla, o Puck 32MR detecta de modo preciso cruzamentos, meios-fios e obstáculos em corredores de armazéns para navegação segura e eficiência em vias de tráfego em instalações comerciais e industriais.

Soluções autônomas de parceiros e de clientes avançadas

A Velodyne exibirão produtos e fará apresentações da sua rede de clientes e parceiros que estão usando a tecnologia lidar em uma série de soluções inovadoras, incluindo mobilidade automotiva, mapeamento, mobilidade sob demanda, robótica, segurança, veículos aéreos não tripulados e mais. Essas empresas incluem AGC, AutonomouStuff, DeepMap, Emesent, GeoSLAM, Idriverplus, Infinite Computer Solutions, Knightscope, NVIDIA, Paracosm e Tacticaware.

AGC. Fornecedora líder mundial de vidros planos, automotivos e para displays, assim como produtos químicos e outros materiais e componentes de alta tecnologia. AGC Wideye™, vidro de grau automotivo infravermelho, combinado com o sensor Velarray™ fornece uma solução autônoma e para ADAS apresentando um design impecável e uma percepção mais segura.

AutonomouStuff. AutonomouStuff oferece às organizações mais avançadas da indústria os melhores produtos, software e serviços de engenharia para ativar, acelerar e instalar robótica e autonomia. Os clientes valorizam a conveniência de encontrar as soluções de software de automação modulares, avançadas, serviços de engenharia, percepção, computação, GNSS+INS e componentes de interface de uma fonte reconhecida.

DeepMap. A DeepMap está acelerando a autonomia da segurança ao fornecer o melhor mapeamento autônomo do mundo e as melhores soluções de localização. DeepMap oferece a tecnologia necessária para veículos autônomos para navegar em ambientes complexos e imprevisíveis. A empresa lida com três elementos importantes: mapeamento de alta definição preciso, localização em tempo real ultra precisa e infraestrutura de manutenção para suportar o escalonamento global em massa.

Emesent. Emesent desenvolve autonomia inovadora e soluções de mapeamento para indústrias de infraestrutura e mineração. Sua solução de mapeamento lidar, líder, Hovermap, permite que drones mapeiem e voem de modo autônomo em ambientes sem disponibilidade de sinal de GPS como, por exemplo, minas subterrâneas, oferecendo eficiência revolucionária, segurança e insights operacionais aos seus clientes.

GeoSLAM. GeoSLAM é líder de mercado global em soluções de tecnologia geoespacial em 3D. Sua tecnologia “go-anywhere” única é adaptável a todos os ambientes, especialmente espaços internos, subterrâneos ou de difícil acesso, fornecendo mapeamento em 3D preciso, sem necessidade de GPS.

Idriverplus. Idriverplus é uma das primeiras empresas na China a lançar a comercialização de tecnologia autônoma e ter produção em massa. Ela usa os sensores lidar da Velodyne em uma série de veículos autônomos comerciais, incluindo limpadores de ruas, veículos de passageiros e veículos de logística.

Infinite Computer Solutions. Infinite é uma empresa de tecnologia líder, oferecendo soluções de transformação digital que podem ser instaladas rapidamente de acordo com as necessidades do cliente – um conceito que ela chama de Plataformização™. Plataformização é uma nova cultura de inovação que cria uma suíte completa de soluções de tecnologia para empresas nas diversas indústrias, incluindo cuidados de saúde, BFSI, mídia e publicação, telecomunicações e tecnologia e governamentais.

Knightscope. Knightscope é uma empresa de tecnologia de segurança avançada sediada em Silicon Valley. A empresa constrói robôs de segurança totalmente autônomos que detêm, detectam e relatam ocorrências de segurança e atualmente possui clientes em 15 estados e quatro fusos horários operando 24/7/365. A ambição de longo prazo da Knightscope é transformar os Estados Unidos da América no país mais seguro do mundo.

NVIDIA. Contando com mais de uma década de expertise em IA, as plataformas de hardware e de software da NVIDIA DRIVE™ oferecem performance líder da indústria em data center e veículos para ajudar as montadoras, fabricantes de caminhões, fornecedores de nível 1 e startups a tornar os veículos autônomos uma realidade.

Paracosm. Paracosm, uma divisão da Occipital, Inc., desenvolve tecnologia de digitalização lidar e ferramentas de visualização móveis para a documentação de espaços internos e externos. Paracosm foi fundada em 2013 em Gainesville, Fla., e se tornou parte da Occipital em 2017.

Tacticaware. Accur8vision da Tacticaware é um sistema de segurança perimétrica expandido. Ao contrário dos sistemas convencionais que geralmente somente protegem perímetros, o A8V protege toda a área do espaço vigiado. Se um invasor entrar na área vigiada, o sistema será notificado. O operador terá a informação com base na localização, tamanho e velocidade exatos do invasor. Mesmo a trajetória dos movimentos do invasor será conhecida.

Para mais informações, favor ir para a website da Velodyne CES 2020: https://velodynelidar.com/ces-2020/. Para baixar os comunicados de imprensa, fotos e vídeos da Velodyne, acesse https://velodynelidar.com/newsroom/. A mídia pode agendar uma entrevista executiva e demonstração de produto entrando em contato com Robin Carr da Landis Communications Inc, (415-971-3991; velodyne@landispr.com).

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, diretor executivo e fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck™, o versátil Ultra Puck™, o Alpha Prime™ para autonomia avançada, o Velarray™ otimizado para ADAS e o Vella™, revolucionário software para assistência ao condutor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.