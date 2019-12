Trailer Wizards se joint au groupe TIP

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--TIP Trailer Services, une société de portefeuille de I Squared Capital et l'un des principaux fournisseurs de services de leasing, de location, d'entretien et de réparation de remorques en Europe et au Canada, annonce aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de Trailer Wizards, un des principaux fournisseurs de services de location et de leasing de remorques au Canada. Ceci fait suite à l'annonce du 4 septembre 2019 sur la signature de l'accord portant sur cette acquisition.

Après l'acquisition, TIP intégrera Trailer Wizards à son entreprise canadienne existante, Train Trailer Rentals. Cela place TIP en bonne position pour une croissance à long terme, car elle renforce ainsi sa position sur le marché canadien. L'acquisition permet de diversifier à la fois l'empreinte géographique à travers le Canada avec l'expansion des opérations dans de nouvelles provinces et le segment des services avec des remorques plus spécialisées.

" Après la récente acquisition de PEMA en Europe, l'acquisition de Trailer Wizards est une autre étape clé dans le cheminement de croissance de TIP, " a déclaré Bob Fast, Président et PDG de TIP Trailer Services. " En nous joignant aux équipes de Trailer Wizards et de Train Trailer Rentals, nous pouvons fournir les meilleures solutions flexibles en matière de parcs de remorques commerciales et poursuivre les opportunités de croissance pour les entreprises combinées. Nous avons l'intention d'investir pour développer nos relations de longue date avec des clients de classe mondiale dans les domaines du transport, de la logistique et de la vente au détail au Canada. "

La filiale canadienne de TIP disposera d'une flotte combinée de plus de 33 000 remorques, remorques frigorifiques, châssis et configurations à plateau ou à plateforme. L'entreprise combinée emploiera plus de 500 personnes, dont environ 300 mécaniciens, sur près de 30 sites au Canada, de l'Île-du-Prince-Édouard à la Colombie-Britannique.

Les dirigeants de l'entreprise combinée travaillent ensemble sur un plan d'intégration afin d'assurer une transition en douceur. Sauf indication contraire, les contrats, services, conditions et processus existants resteront en place dans chacune des entreprises.

À propos de TIP Trailer Services

Fondée en 1968, TIP Trailer Services est un fournisseur de services d'équipement spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques, ainsi que d'autres services à valeur ajoutée pour les clients du secteur du transport et de la logistique en Europe et au Canada. La société possède l'un des parcs de location et de leasing de remorques les plus importants et les plus diversifiés, avec plus de 120 000 unités. Basée à Amsterdam, TIP compte plus de 2 700 employés et offre ses services à ses clients à partir de 120 sites répartis dans 18 pays en Europe et au Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.tipeurope.com

À propos de Trailer Wizards

Fondée en 1963, Trailer Wizards est la plus grande entreprise nationale de location, de leasing, de vente, de pièces de rechange et d'entreposage de remorques commerciales au Canada. Aujourd'hui, Trailer Wizards compte 21 succursales réparties d'un océan à l'autre au Canada, dont 14 centres de service à la clientèle dotés d'un personnel complet. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://trailerwizards.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.