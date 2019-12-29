悉尼證券交易所宣佈新任行政總裁和首批上市申請

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--澳大利亞一級替代上市地悉尼證券交易所(SSX)本週宣佈新任行政總裁Michael Go先生及策略，同時接受了來自澳大利亞清潔技術能源公司AGEO Resources和澳大利亞醫療科技公司ANNSCA Medical的首批上市申請。

今年加入SSX的行政總裁Michael Go原先從事國際金融職業，他表示，本著「合作競爭」的精神，新策略旨在支持日見重要的澳大利亞公司，並為澳大利亞市場帶來更多競爭益處。

他表示：「我們專注於成長型公司，這些企業擁有良好的過往紀錄，希望邁出下一步，但其規模可能不足以使其在主要交易所輕鬆上市。經由促進這類公司的增長，我們認為，我們可以為上市格局增添新的深度和活力，並為市場帶來新的選擇。」

Go先生表示，SSX接受的首份上市申請來自AGEO Resources，正是該交易所採納新方法的完美範例。

他表示：「AGEO Resources是一家本地公司，已在澳大利亞開發提供清潔能源的技術。他們的地熱系統智慧、清潔並富有前瞻性，這正是我們希望培養的公司類型，這樣他們就不必去海外尋找資金。」

AGEO Resources行政總裁Romolo Bertani表示，SSX對小公司以及環境、社會和治理(ESG)原則的專注，一直是其計畫在SSX上市的決定性因素。

他表示：「我們是一家具有遠大理想的小公司，能夠感受到與SSX的協力優勢，他們的ESG目標與我們一致，令我們留下深刻印象。我們非常期待明年上市，並感謝他們為我們提供的支援。」

ANNSCA Medical接觸SSX，因為其計畫在美國分銷新的低成本醫療器材，以協助殘疾人士和肥胖症患者。Go先生表示，該公司基於ESG的方法和基於本地的發展，高度契合SSX的整體策略。

SSX董事長Peter Rollason表示，董事會對Go先生的成就有非常深刻的印象。他表示：「Michael為本公司帶來非凡活力和創新。我們的潛在上市申請公司已從開始起跑增長至50多家，我們對2020年及以後深感期待且興奮。」

Go先生承認，該上市地過去一直沒能實現其許可潛力，但他表示，現在是採用新方法的時候了。

他表示：「我們知道，市場對我們所能提供的產品和服務有相當大的需求。我們與眾不同，因為我們專注於幫助較小公司上市；我們有六週上市流程；我們是唯一一家設有專門ESG董事會的澳大利亞交易所。我們對這場持久戰已作好資金準備，並致力於為偉大的澳大利亞企業建立繁榮的生態系統。每個人都喜歡扭轉情勢的故事，2020年，這個故事的主角將是SSX。」

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