村田製作所：關於收購研究「3D觸力覺技術」的MIRAISENS公司

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--村田製作所(TOKYO:6981):

株式會社村田製作所（以下簡稱「本公司」）將收購株式會社MIRAISENS（利用「3D觸力覺技術」*1提供觸力覺解決方案技術的公司，總公司：茨城縣筑波市，代表董事：香田夏雄，以下簡稱MIRAISENS）為本公司獨資子公司，針對收購合約雙方達成了一致意見，特此通知。此外，本次交易條件的細節不予公開。

*1 透過將設備產生的各種程度的振動結合在一起，組合感覺被拉和被推等的「力感」、感覺接觸和軟硬的「壓感」以及感覺表面觸摸的「觸感」，以實現逼真感觸的技術。

近年來，隨著不斷蔓延的VR（虛擬實境：Virtual Reality）和可望在未來普及的5G的發展，不管是追求真實遊戲體驗的娛樂領域、還是遠距醫療過程中需要向患者提供觸覺回饋的醫療領域等各領域，對觸覺體驗的需求越來越大。

MIRAISENS正在開發以「錯覺力感」*2為基礎的「3D觸力覺技術」，「錯覺力感」是由國立研究開發法人 產業技術綜合研究所（筑波總部：茨城縣筑波市，理事長：中鉢良治，以下稱為「產綜研」）確立的世界上早期以腦科學為基礎的觸力覺。

*2 由中村則雄博士於2003年在世界上率先發明。透過皮膚刺激引起人腦產生錯覺，從而產生智慧錯覺的技術。

MIRAISENS的觸力覺解決方案技術與傳統的物理工學基礎不同，它透過使用任意的振動波形在大腦中產生錯覺，使人能夠感知各種紋理和觸覺。例如，可以感覺到VR遊戲等數位內容上表達的物件的柔軟度和觸感，就好像實際在觸摸一樣。這些出色的產品特性是透過獨有的程式和外殼設計以小型、低價的硬體實現的。

透過此次收購，村田製作所將結合以前在各種感測器和致動器上培育的裝置設計技術與MIRAISENS的觸力覺解決方案技術，提供獨特的產品和服務。

村田製作所 代表董事會長兼社長村田恒夫說：

「我們預測，隨著5G等通訊技術的發展，今後需要接近人類實感體驗的場景將會增加。可以實現各種感知體驗的MIRAISENS觸力覺解決方案技術，在數位化不斷發展的當今世界，是一項能夠真實地傳達觸感體驗的非常出色的技術。很高興能夠結合MIRAISENS的技術與本集團公司擁有的技術，挑戰創造新的價值。」

MIRAISENS代表董事香田夏雄說：

「透過從村田製作所獲得強大的硬體支援，將建立一套將MIRAISENS獨有的「3D觸力覺技術」推廣到各個產業領域的體制。非常期待在加速本公司一直以來推動的「數位體驗業務」在全世界普及的同時，發揮作為村田製作所集團成員的協同作用，推動下一代HMI（Human Machine Interface）研發的技術革新，。」

關於村田製作所

村田製作所是一家全球性的綜合電子元件製造商，主要從事以陶瓷為基礎的電子元件的開發、生產和銷售業務。致力於透過自身開發累積的材料開發、製程開發、商品設計、生產技術以及對它們提供支援的軟體和分析評估等技術基礎，創造獨特產品，為電子社會的發展做出貢獻。

關於MIRAISENS

MIRAISENS是一家成立於2014年的產綜研技術創業公司，旨在將產綜研發明的錯觸力覺技術推廣到全世界。作為一家從事研究被稱為第3媒體的觸力覺技術等最新HMI技術的研發型企業，將繼續以腦科學的各種要素技術為基礎，不斷推動人工體感技術和人類機能增強技術的革新與普及，為人們打造更美好豐富的未來。

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