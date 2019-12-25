村田制作所：关于收购研究“3D触力觉技术”的MIRAISENS公司

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--村田制作所(TOKYO:6981):

株式会社村田制作所（以下简称“本公司”）将收购株式会社MIRAISENS（利用“3D触力觉技术”*1提供触力觉解决方案技术的公司，总公司：茨城县筑波市，代表董事：香田夏雄，以下简称“MIRAISENS”）为本公司全资子公司，针对收购合同双方达成了一致意见，特此通知。此外，本次交易条件的细节不予公开。

*1 通过将设备产生的各种程度的振动结合在一起，组合感觉被拉和被推等的“力感”、感觉接触和软硬的“压感”以及感觉表面触摸的“触感”，以实现逼真感触的技术。

近年来，随着不断蔓延的VR（虚拟现实：Virtual Reality）和有望在未来普及的5G的发展，不管是追求真实游戏体验的娱乐领域、还是远程医疗过程中需要向患者提供触觉反馈的医疗领域等各领域，对触觉体验的需求越来越大。

MIRAISENS正在开发以“错觉力感”*2为基础的“3D触力觉技术”，“错觉力感”是由国立研究开发法人 产业技术综合研究所（筑波总部：茨城县筑波市，理事长：中鉢良治，以下称为“产综研”）确立的世界上早期以脑科学为基础的触力觉。

*2 由中村则雄博士于2003年在世界上率先发明。通过皮肤刺激引起人脑产生错觉，从而产生智能错觉的技术。

MIRAISENS的触力觉解决方案技术与传统的物理工程学基础不同，它通过使用任意的振动波形在大脑中产生错觉，使人能够感知各种纹理和触觉。例如，可以感觉到VR游戏等数字内容上表达的对象的柔软度和触感，就好像实际在触摸一样。这些出色的产品特性是通过独有的程序和外壳设计以小型、低价的硬件实现的。

通过此次收购，村田制作所将结合以前在各种传感器和致动器上培育的部品设计技术与MIRAISENS的触力觉解决方案技术，提供独特的产品和服务。

村田制作所 代表董事会长兼社长村田恒夫说：

“我们预测，随着5G等通信技术的发展，今后需要接近人类实感体验的场景将会增加。可以实现各种感知体验的MIRAISENS触力觉解决方案技术，在数字化不断发展的当今世界，是一项能够真实地传达触感体验的非常出色的技术。很高兴能够结合MIRAISENS的技术与本集团公司拥有的技术,挑战创造新的价值。”

MIRAISENS代表董事香田夏雄说：

“通过从村田制作所获得强大的硬件支持，将建立一套将MIRAISENS独有的“3D触力觉技术”推广到各个产业领域的体制。非常期待在加速弊公司一直以来推进的“数字体验业务”在全世界范围内普及的同时，发挥作为村田制作所集团成员的协同作用，开展下一代HMI（Human Machine Interface）研发的技术革新，。”

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商，主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础，创造独特产品，为电子社会的发展做出贡献。

关于MIRAISENS

MIRAISENS是一家成立于2014年的产综研技术创业公司，旨在将产综研发明的错触力觉技术推广到全世界。作为一家从事研究被称为第3媒体的触力觉技术等最新HMI技术的研发型企业，将继续以脑科学的各种要素技术为基础，不断推动人工体感技术和人类增强技术的革新与普及，为人们打造更美好丰富的未来。