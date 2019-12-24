全球議會成員讚揚阿聯的「包容年」計畫

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--阿布達比王儲、阿拉伯聯合大公國武裝部隊副總司令Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下接待了由地區和國際議會議長和議員，以及全球包容與和平委員會(Global Council for Tolerance and Peace)成員組成的代表團。

Sheikh Mohamed bin Zayed殿下向代表團表示歡迎，並希望他們能夠有一次不平凡的阿聯之行，同時表示，無論在政府還是大眾層面，「包容年」都收到正面的國際迴響，他對此感到非常高興。有必要指出的是，代表團此次來到阿聯是為了參加聯邦國民議會(FNC)慶祝「包容年」圓滿結束而舉行的慶典活動。

阿布達比王儲殿下強調，這一年的活動、計畫和倡議提升了人們對於包容價值觀的認識，他指出，《人類博愛促進世界和平與共同生活文件》(Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together)是「包容年」的重大計畫，也為未來促進全世界人民和平共處的工作提供了重要參考。

阿聯武裝部隊副總司令殿下補充道，包容是阿聯歷史中根深蒂固的價值觀，它表明阿聯堅定不移地支持向全世界宣揚包容的訊息。

Sheikh Mohamed殿下指出，議會在各社區間建立和平共處和相互理解的橋樑方面扮演舉足輕重的角色，因為他們代表人民表達對於發展、和平和穩定的願望。

地區及國際議會議長和議員表達了他們到訪阿聯及與Sheikh Mohamed殿下見面的喜悅之情，他們高度讚揚阿聯在促進全球包容和溫和價值觀，以及在沒有歧視的前提下支持地區及國際發展方面的努力。

代表團還讚揚了阿聯一流的發展經驗、青年和女性賦權計畫，以及為未來50年做好準備的熱忱之心。

FNC議長Saqr Ghobash以及全球包容與和平委員會主席Ahmed bin Mohammed Al Jarwan也出席了接待活動。

*來源：AETOSWire

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