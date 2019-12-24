全球议会成员赞扬阿联酋“包容年”计划

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿布扎比王储、阿联酋武装部队副总司令Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下接待了一个由地区和国际议会议长和议员，以及全球包容与和平委员会(Global Council for Tolerance and Peace)成员组成的代表团。

Sheikh Mohamed bin Zayed殿下向代表团表示欢迎，并希望他们能够有一次不平凡的阿联酋之行，同时表示，无论在政府还是大众层面，“包容年”都收到了积极的国际反响，对此他感到非常高兴。有必要指出的是，代表团此次来到阿联酋是为了参加联邦国民议会(FNC)为庆祝“包容年”圆满结束而举行的庆典活动。

阿布扎比王储殿下强调，这一年的活动、计划和倡议提升了人们对于包容价值观的认识，他指出，《人类博爱促进世界和平与共同生活文件》(Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together)是“包容年”的一项重大计划，也为未来促进世界人民和平共处的工作提供了重要参考。

阿联酋武装部队副总司令殿下补充道，包容是阿联酋历史中根深蒂固的价值观，它表明阿联酋坚定不移地支持向全世界宣扬包容的讯息。

Sheikh Mohamed殿下指出，议会在各社区间建立和平共处和相互理解的桥梁方面发挥着举足轻重的作用，因为他们要为其人民对于发展、和平和稳定的愿望发声。

地区及国际议会议长和议员表达了其到访阿联酋及与Sheikh Mohamed殿下见面的喜悦之情，他们高度赞扬了阿联酋为促进全球包容和温和价值观以及在没有歧视的前提下支持地区及国际发展所做出的努力。

代表团还赞扬了阿联酋领先的发展经验，其青年和女性赋权计划，以及其为未来50年做好准备的热忱之心。

FNC议长Saqr Ghobash以及全球包容与和平委员会主席Ahmed bin Mohammed Al Jarwan也出席了接待活动。

*来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。