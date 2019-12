LUMIBIRD : SIGNATURE D’UN ACCORD POUR L’ACQUISITION DES ACTIVITÉS LASER ET ULTRASON D’ELLEX

LANNION, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

LUMIBIRD (Paris:LBIRD), leader européen des technologies laser, a signé un accord avec la société australienne Ellex Medical portant sur l’acquisition des activités laser et ultrason d’Ellex à un prix de 100 millions de dollars australiens (environ 62 M€). Cette acquisition donnera naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires.

L’accord signé le 23 décembre 2019 prévoit l’acquisition par le groupe Lumibird de l’ensemble des activités laser et ultrason d’Ellex, qui représente un chiffre d’affaires pro forma de 65,5 MAUD sur la base de l’exercice clos au 30 juin 2019. Les actifs acquis incluent notamment la marque Ellex, le site de R&D et production basé à Adelaïde et les filiales commerciales basées en Australie, au Japon, aux USA, en France et en Allemagne. Sur l’exercice clos au 30 juin, le segment laser et ultrason affichait un EBITDA de 9,5 MAUD, hors frais de siège (5,2 MAUD pour le groupe en consolidé dont environ 75% estimé pour le segment laser et ultrason).

La combinaison des activités médicales de Lumibird (via sa filiale Quantel Medical) avec celles d’Ellex recèle un fort potentiel de croissance et de création de valeur, en particulier grâce à :

des synergies produits avec à la fois des complémentarités en matière de pathologies adressées et une segmentation complète couvrant les différentes catégories adaptées à tous les marchés ;

des synergies commerciales, Ellex traitant en direct 75% de ses ventes là où Quantel Medical vend majoritairement à travers son puissant réseau de distributeurs. A celles-ci s’ajoutent de fortes complémentarités géographiques, Ellex étant particulièrement bien implantée au Japon et aux USA et Quantel Medical en Europe ;

un effet taille, résultant de l’alliance de deux sociétés déjà leaders sur leur marché, qui aura notamment pour avantage de renforcer leur capacité commune en matière de R&D.

Pour Marc Le Flohic, Président Directeur Général de Lumibird : « Pour vraiment créer une différence dans la vie du plus grand nombre possible de personnes atteintes de cécité traitable au laser, il est essentiel que des sociétés telles que Quantel Medical et Ellex se réunissent afin d'atteindre une masse critique et de tirer le meilleur parti de leurs forces respectives; que ce soit dans les appareils de diagnostic à ultrasons ou dans les lasers de traitement. ».

Maria Maielli, CEO d’Ellex Medical Lasers a déclaré : « Le projet de vente à Lumibird de l'activité Ellex Lasers et Ultrason, qui comprend notre usine de pointe à Adélaïde, en Australie, met en avant la valeur de notre marque, l’engagement de nos employés, l'importance stratégique de notre réseau mondial de vente et de distribution, et les nombreux médecins et patients que nous servons. Lumibird présente une concordance stratégique parfaite pour la gamme leader de lasers et échographes d’Ellex afin de traiter un large spectre de maladies oculaires majeures. »

Jean-Marc Gendre, Directeur Général de Quantel Medical, ajoute : « Quantel Medical et Ellex se connaissent très bien, ce qui facilitera leur intégration. Les deux sociétés ont des atouts complémentaires avec des marques fortes et l’expertise du marché ophtalmique. L’union des deux nous permet d'offrir une gamme plus large de produits à tous les niveaux de prix afin de mieux répondre aux divers besoins des clients. »

L’acquisition sera soumise au vote des actionnaires d’Ellex lors d’une Assemblée générale qui devrait se tenir au cours du 1er semestre 2020, pour une réalisation de l’opération mi-2020. Elle sera financée en partie sur fonds propres et par endettement bancaire. L’acquisition des activités laser et ultrason d’Ellex par Lumibird a été approuvée à l’unanimité par les Conseils d’administration des deux groupes et le Conseil d’administration d’Ellex recommande que les actionnaires d’Ellex approuvent l’opération avec Lumibird.

La nouvelle branche Medical du groupe Lumibird ainsi étendue se donne comme objectif de réaliser à horizon 2021 un chiffre d’affaires de 90 M€ avec une marge d’EBITDA de 15%. L’activité Medical de Lumibird représentait en 2018 33,6 M€ de chiffre d’affaires et une marge d’EBITDA de 10,6%. Cette acquisition structurante pour le groupe Lumibird constitue une étape importante de la stratégie de croissance externe du groupe Lumibird, qui continue d’explorer les opportunités d’acquisition existantes dans ses trois segments stratégiques. A ce titre, Lumibird vient de réaliser une acquisition de taille plus modeste en acquérant le fabricant britannique de systèmes Lidar Halo Photonics (3 M£ de chiffre d’affaires environ).

Les nouveaux objectifs stratégiques du groupe Lumibird à horizon 2021, intégrant les dernières acquisitions, seront présentés au marché à l’occasion de la publication des résultats annuels 2019.

A propos d’Ellex

Ellex conçoit, développe, fabrique et commercialise une gamme de produits innovants pour aider les ophtalmologistes dans le monde entier à traiter concrètement et efficacement les maladies ophtalmiques. Ellex fait partie des leaders mondiaux dans ce domaine. Basé à Adélaïde en Australie, Ellex a une gamme de lasers et appareils ophtalmiques pour traiter le glaucome, la rétinopathie diabétique, la cataracte secondaire et les corps flottants du vitré, ainsi que la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). La fabrication est réalisée à Adelaïde en Australie et à Fremont en Californie. Les ventes et services associés sont faites en direct via des filiales basées à Minneapolis, Lyon, Berlin et Tokyo. Les autres zones sont desservies par un réseau de plus de 50 partenaires distributeurs.

Pour plus d’information sur Ellex et ses produits, rendez-vous sur www.ellex.com

A propos de Quantel Medical

Quantel Medical est une entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux d’ophtalmologie et propose des solutions innovantes, du diagnostic oculaire au traitement laser. C’est en mettant particulièrement l’accent sur la recherche et le développement que Quantel Medical développe de nombreuses innovations technologiques, et offre ainsi aux ophtalmologistes une gamme des plus complètes du marché, de l’échographie oculaire au traitement laser. Ces produits sont commercialisés en direct aux États-Unis et en France, et par l’intermédiaire d’un réseau de 80 distributeurs indépendants dans plus de 110 pays.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires 2019, le 27 janvier 2020, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100 M€ de chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com