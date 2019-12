Parlamentares de todo o mundo elogiam iniciativa de Ano da Tolerância dos Emirados Árabes Unidos (EAU)

This historical visit is a key initiative of the Year of Tolerance (Photo: AETOSWire)

Building bridges of coexistence and understanding between communities (Photo: AETOSWire)

Parliamentarians From Around The World Laud UAE’s Year of Tolerance Initiative (Video: AETOSWire)

Parliamentarians From Around The World Laud UAE’s Year of Tolerance Initiative (Video: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Sua Alteza Xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e vice-comandante supremo das Forças Armadas dos EAU, recebeu uma delegação de palestrantes e membros de parlamentos regionais e internacionais e membros do Conselho Global de Tolerância e Paz.

Sua Alteza Xeique Mohamed bin Zayed deu as boas-vindas à delegação e desejou-lhes uma estadia memorável nos EAU, expressando sua felicidade com a participação internacional positiva do Ano da Tolerância, tanto em nível oficial quanto popular. Vale ressaltar que a delegação visitou os EAU para participar da celebração do Conselho Nacional Federal (Federal National Council, FNC) para marcar o fim do Ano da Tolerância.

Sua Alteza, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, enfatizou que os eventos, programas e iniciativas do ano promoveram a conscientização dos valores da tolerância, observando que o Documento sobre a Fraternidade Humana pela Paz Mundial e pelo Convívio é uma iniciativa essencial do Ano da Tolerância e uma referência fundamental para trabalhos futuros na promoção da convivência entre os povos do mundo.

Sua Alteza, vice-comandante supremo das Forças Armadas dos EAU, acrescentou que a tolerância é um valor genuíno que está profundamente enraizado na história dos EAU, afirmando o apoio inabalável do país à divulgação da mensagem de tolerância em todo o mundo.

Sua Alteza Xeique Mohamed mencionou que os parlamentos desempenham um papel fundamental na construção de pontes de convivência e entendimento entre as comunidades, porque expressam as aspirações de seu povo por desenvolvimento, paz e estabilidade.

Os palestrantes e membros dos parlamentos regionais e internacionais expressaram sua felicidade em visitar os EAU e em se encontrar com Sua Alteza Xeique Mohamed, elogiando os esforços do país para promover tolerância e moderação em todo o mundo e apoiar o desenvolvimento regional e internacional sem discriminação.

A delegação também elogiou a experiência de liderança em desenvolvimento dos EAU, seus planos de empoderamento de jovens e mulheres e sua disposição em se preparar para os próximos 50 anos.

Participaram da reunião Saqr Ghobash, porta-voz do FNC, e Ahmed bin Mohammed Al Jarwan, presidente do Conselho Global de Tolerância e Paz.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.