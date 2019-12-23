Masimo和德爾格擴大授權協議以添加Masimo腦監護和二氧化碳分析技術

加州爾灣和德國呂貝克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Masimo (NASDAQ: MASI)和德爾格(Dräger, OTCMKTS: DRWKF)今天宣布，兩家公司已擴大合作，德爾格將在該公司的多參數患者監護儀家族中整合添加Masimo測量技術，以幫助臨床工作者評估腦功能、氧合和通氣狀態。

德爾格是首家在自家患者監護儀中整合包括總血紅蛋白(SpHb®)在內的Masimo無創連續rainbow SET®技術的患者監護儀公司，在此之後，還將為手術室和重症照護科室量身打造，在其已經包羅萬象的進階測量參數套件中添加Masimo SedLine®腦功能監護、O3®局部血氧飽和度和NomoLine®二氧化碳分析測量值。

上述三項添加技術目前可從Masimo的Root®患者監護和互通平臺上直接取得：

下一代SedLine腦功能監護儀，可協助臨床工作者監護麻醉中的腦狀態，配置腦電圖信號的雙側資料擷取和處理和一個升級版患者狀態指數(PSi)。

O3局部血氧飽和度儀，可在單用脈搏血氧飽和度儀無法全面反映腦中氧含量的場合中幫助臨床工作者監護大腦氧合。

NomoLine「非濕法」採樣纜線，旨在用於低流量應用，可用於各類臨床場合和醫護科室各年齡層的插管和非插管患者，同時適用於低濕度和高濕度應用。

德爾格公司執行長Stefan Dräger表示：「20多年來，我們與Masimo的牢固關係的基礎一直是我們改善患者醫療成效、同時降低醫療保健成本的共同願景。此次擴大協議允許我們向客戶提供最創新的技術，幫助他們交付比以往更佳的患者醫護、取得更佳的患者醫療成效。」

Masimo創辦人暨執行長Joe Kiani表示：「Masimo的技術在監護領域出類拔萃——從脈搏血氧飽和度儀到無創血紅蛋白、到腦監護等等——使我們的技術不僅是我們自家器材，同時也是其他希望為醫院和患者提供最佳可能醫護的公司的理想解決方案。德爾格認識到這一點由來已久，我們讚賞我們的長期夥伴關係及其對我們持續的信任。」

@MasimoInnovates | @DraegerNews

關於Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性醫療技術公司，開發生產種類廣泛的業界領先監護技術，包括創新測量設備、感測器、患者監護儀、自動化及互通解決方案。我們的使命是改善患者醫療成效並降低治療成本。1995年，公司推出了Masimo SET®移動和低灌注下測量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脈搏血氧飽和度儀，100多項獨立客觀研究顯示其性能優於其他脈搏血氧飽和度儀技術1。研究顯示，Masimo SET®可幫助臨床醫生減少早產新生兒的重度視網膜病變2、改善新生兒的CCHD篩檢3，在用於術後病房的Masimo Patient SafetyNet™連續監測時，可減少快速回應團隊動員、ICU轉運和成本4-6。Masimo SET®據估計已應用於全世界領先醫院及其他醫療機構中超過1億名患者7，是《美國新聞與世界報導》2019-2020年最佳醫院榮譽榜排名前10位醫院中9家醫院採用的主要脈搏血氧飽和度儀8。Masimo不斷最佳化SET®，2018年宣布，移動狀態下RD SET®感測器上的SpO 2 精度獲得顯著提高，使臨床工作者更加確信，他們所仰賴的SpO 2 值精確反映了患者的生理狀態。2005年，Masimo推出了rainbow®脈搏碳氧-血氧飽和度儀技術，實現了以往只能侵入性測量的血液成份的無創連續監測，包括總血紅蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血紅蛋白(SpCO®)、高鐵血紅蛋白(SpMet®)、脈搏灌注變異指數(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)、氧儲備指數(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者監測和互通平臺，該平臺從頭開始設計，盡可能靈活和具有延展性，以便添加其他Masimo和協力廠商監護技術。關鍵的Masimo添加包括下一代SedLine®腦功能監護儀、O3®局部血氧飽和度儀、搭配NomoLine®取樣纜線的ISA™二氧化碳分析儀。Masimo的連續及點檢監護儀脈搏碳氧-血氧飽和度儀®家族包括旨在用於各類臨床及非臨床場合的設備，包括無線可穿戴技術（例如Radius-7®和Radius PPG™）、可攜式設備（例如Rad-67™）、指尖脈搏血氧飽和度儀（例如MightySat®Rx）、醫院及居家兩用設備（例如Rad-97®）。Masimo院內自動化和互通解決方案以Iris®平臺為中心，包括Iris Gateway®、Patient SafetyNet、Replica™、Halo ION™、UniView™、Doctella™。欲瞭解Masimo及其產品的進一步資訊，請造訪www.masimo.com。有關Masimo產品的已發表臨床研究，請造訪www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

ORi和RPVi未獲得FDA 510(k)核准，未在美國上市。Patient SafetyNet商標由University HealthSystem Consortium授權使用。

參考文獻

有關已發表的脈搏血氧飽和度臨床試驗和Masimo SET®的效益，請造訪我們的網站http://www.masimo.com。對照研究包括一些獨立、客觀的研究，後者包括科學會議上呈報的摘要和同行評議期刊上的論著。 Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. （Castillo A等。透過臨床實務轉變和SpO 2 技術預防早產兒視網膜病變。《兒科學雜誌》2011年2月;100(2):188-92.） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. （de-Wahl Granelli A等。脈搏血氧飽和度篩檢對導管依賴型先天性心臟病檢出的影響：瑞典39,821例新生兒前瞻性篩檢研究。《英國醫學雜誌》2009年1月8日;338.） Taenzer AH et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. （Taenzer AH等。脈搏血氧飽和度監測對救治事件和重症加護病房轉床的影響：前後巧合研究。《麻醉學》2010; 112(2):282-287.） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. （Taenzer AH等。術後監護–達特茅斯經驗。《麻醉患者安全基金會通訊》2012年春夏刊。） McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. （McGrath SP等。普通加護病房的監測監護管理：策略、設計和執行。《品質與患者安全聯合委員會雜誌》2016年7月;42(7):293-302.） 估計值：Masimo存檔資料。 http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

德爾格。生命的技術。® (Dräger. Technology for Life.®)

德爾格是醫療和安全技術領域的國際性領先者。我們的產品保護、支援和挽救生命。德爾格創立於1889年，2018年營業額約26億歐元。德爾格集團目前在190多個國家展開業務，全球員工超過14,000人。更多資訊請造訪www.draeger.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國1933年《證券法案》第27A條和1934年《證券交易法案》第21E條以及1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包含有關Masimo SedLine®、O3®、NomoLine®和Root®潛在功效的各類陳述等等。這些前瞻性陳述根據對影響我們未來事件的當前預期，並受到風險和不確定性的制約，所有的風險和不確定性均難以預測，其中多數超出我們的掌控，並有可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中表述的結果大相徑庭和截然相反，其原因是各類風險因素，包括但不限於與下列因素相關的風險：我們對涉及臨床結果可重複性的假設；我們對Masimo獨特的無創測量技術（包括Masimo SedLine、O3、NomoLine和Root）的信念，即這些技術可對積極的臨床成效及患者安全性做出貢獻；與我們相信Masimo無創醫學突破可提供具有成本效益的解決方案和獨特優勢的信念相關的風險；以及我們向美國證券交易委員會(SEC)遞交的最新報告中「風險因素」章節中討論的其他因素，這些報告可從SEC的網站www.sec.gov上免費獲得。儘管我們相信我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們並不知道我們的預期將來能否被證明正確。本新聞稿包含的所有前瞻性陳述完全符合前述警示性聲明。謹此提醒您注意不要對這些前瞻性陳述給予不適當的依賴，這些陳述僅適用於今日。除非在適用的證券法律可能的要求下，我們沒有任何責任來更新、修訂或澄清這些陳述或是我們向SEC遞交的最新報告中包含的「風險因素」，無論是作為新資訊、未來事件的結果還是其他事項的結果。

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