Masimo和德尔格扩大授权协议以添加Masimo脑监护和二氧化碳分析技术

加州尔湾和德国吕贝克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Masimo (NASDAQ: MASI)和德尔格(Dräger, OTCMKTS: DRWKF)今天宣布，两家公司已扩大合作，德尔格将在该公司的多参数患者监护仪家族中集成添加Masimo测量技术，以帮助临床工作者评估脑功能、氧合和通气状态。

德尔格是首家在自家患者监护仪中集成包括总血红蛋白(SpHb®)在内的Masimo无创连续rainbow SET®技术的患者监护仪公司，在此之后，还将为手术室和危重医护科室量身定做，在其已经包罗万象的高级测量参数套件中添加Masimo SedLine®脑功能监护、O3®局部氧饱和度和NomoLine®二氧化碳分析测量值。

上述三项添加技术目前可从Masimo的Root®患者监护和互通平台上直接获取：

下一代SedLine脑功能监护仪，可协助临床工作者监护麻醉中的脑状态，配置脑电图信号的双侧数据获取和处理和一个升级版患者状态指数(PSi)。

O3局部氧饱和度仪，可在单用脉搏氧饱和度仪无法全面反映脑中氧含量的场合中帮助临床工作者监护大脑氧合。

NomoLine“非湿法”采样线缆，旨在用于低流量应用，可用于各类临床场合和医护科室各年龄段的插管和非插管患者，同时适用于低湿度和高湿度应用。

德尔格公司首席执行官Stefan Dräger表示：“20多年来，我们与Masimo的牢固关系的基础一直是我们改善患者转归、同时降低医疗保健成本的共同愿景。此次扩大协议允许我们向客户提供最创新的技术，帮助他们交付比以往更佳的患者医护、取得更佳的患者转归。”

Masimo创始人、首席执行官Joe Kiani表示： “Masimo的技术在监护领域出类拔萃——从脉搏氧饱和度仪到无创血红蛋白、到脑监护等等——使我们的技术不仅是我们自家器械，同时也是其他希望为医院和患者提供最佳可能医护的公司的理想解决方案。德尔格认识到这一点由来已久，我们赞赏我们的长期伙伴关系及其对我们持续的信任。”

@MasimoInnovates | @DraegerNews

关于Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性医疗技术公司，开发生产品种广泛的业界领先的监护技术，包括创新测量设备、传感器、患者监护仪、自动化及互通解决方案。我们的使命是改善患者转归并降低治疗成本。1995年，公司推出了Masimo SET®移动和低灌注下测量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脉搏氧饱和度仪，100多项独立客观研究显示其性能优于其他脉搏氧饱和度仪技术1。研究显示，Masimo SET®可帮助临床医生减少早产新生儿的重度视网膜病变2、改善新生儿的CCHD筛查3，在用于术后病房的Masimo Patient SafetyNet™连续监测时，可减少快速响应团队动员、ICU转运和成本4-6。Masimo SET®据估计已应用于全世界领先医院及其他医疗机构中超过1亿的患者7，是《美国新闻与世界报道》2019-2020年最佳医院荣誉榜排名前10位医院中9家医院采用的主要脉搏氧饱和度仪8。Masimo不断优化SET®，2018年宣布，移动状态下RD SET®传感器上的SpO 2 精度获得显著提高，使临床工作者更加确信，他们所仰赖的SpO 2 值精确反映了患者的生理状态。2005年，Masimo推出了rainbow®脉搏碳氧-氧饱和度仪技术，实现了以往只能侵入性测量的血液成份的无创连续监测，包括总血红蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血红蛋白(SpCO®)、高铁血红蛋白(SpMet®)、脉搏灌注变异指数(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)、氧储备指数(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者监测和互通平台，该平台从头开始设计，尽可能灵活和具有可扩展性，以便添加其他Masimo和第三方监护技术。关键的Masimo添加包括下一代SedLine®脑功能监护仪、O3®局部氧饱和度仪、搭配NomoLine®取样线缆的ISA™二氧化碳分析仪。Masimo的连续及点检监护仪脉搏碳氧-氧饱和度仪®家族包括旨在用于各类临床及非临床场合的设备，包括无线可穿戴技术（例如Radius-7®和Radius PPG™）、便携式设备（例如Rad-67™）、指尖脉搏氧饱和度仪（例如MightySat®Rx）、医院及居家两用设备（例如Rad-97®）。Masimo院内自动化和互通解决方案以Iris®平台为中心，包括Iris Gateway®、Patient SafetyNet、Replica™、Halo ION™、UniView™、Doctella™。欲了解Masimo及其产品的进一步信息，请访问www.masimo.com。有关Masimo产品的已发表临床研究，请访问www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

ORi和RPVi未获得FDA 510(k)核准，未在美国上市。Patient SafetyNet商标由University HealthSystem Consortium授权使用。

参考文献

有关已发表的脉搏氧饱和度临床试验和Masimo SET®的收益，请访问我们的网站http://www.masimo.com。对照研究包括一些独立、客观的研究，后者包括科学会议上呈报的摘要和同行评议期刊上的论著。 Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. （Castillo A等。通过临床实践转变和SpO 2 技术预防早产儿视网膜病变。《儿科学杂志》2011年2月;100(2):188-92.） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. （de-Wahl Granelli A等。脉搏氧饱和度筛查对导管依赖型先天性心脏病检出的影响：瑞典39,821例新生儿前瞻性筛查研究。《英国医学杂志》2009年1月8日;338.） Taenzer AH et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. （Taenzer AH等。脉搏氧饱和度监测对救治事件和重症监护室转床的影响：前后巧合研究。《麻醉学》2010; 112(2):282-287.） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. （Taenzer AH等。术后监护–达特茅斯经验。《麻醉患者安全基金会通讯》2012年春夏刊。） McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. （McGrath SP等。普通监护病房的监测监护管理：策略、设计和执行。《质量与患者安全联合委员会杂志》2016年7月;42(7):293-302.） 估计值：Masimo存档数据。 http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

德尔格。生命的技术。® (Dräger. Technology for Life.®)

德尔格是医疗和安全技术领域的国际性领先者。我们的产品保护、支持和挽救生命。德尔格创立于1889年，2018年营业额约26亿欧元。德尔格集团目前在190多个国家开展业务，全球员工超过14,000人。更多信息请访问www.draeger.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国1933年《证券法案》第27A条和1934年《证券交易法案》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包含有关Masimo SedLine®、O3®、NomoLine®和Root®潜在功效的各类陈述，等等。这些前瞻性陈述基于对影响我们的未来事件的当前预期，并受到风险和不确定性的制约，所有的风险和不确定性均难以预测，其中多数超出我们的掌控，并有可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中表述的结果大相径庭和截然相反，其原因是各类风险因素，包括但不限于与下列因素相关的风险：我们对涉及临床结果可重复性的假设；我们对Masimo独特的无创测量技术（包括Masimo SedLine、O3、NomoLine和Root）的信念，即这些技术可对积极的临床转归及患者安全性做出贡献；与我们相信Masimo无创医学突破可提供具有成本效益的解决方案和独特优势的信念相关的风险；以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)递交的最新报告中“风险因素”章节中讨论的其他因素，这些报告可从SEC的网站www.sec.gov上免费获得。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们并不知道我们的预期将来能否被证明正确。本新闻稿包含的所有前瞻性陈述完全符合前述警示性声明。谨此提醒您注意不要对这些前瞻性陈述给予不适当的依赖，这些陈述仅适用于今日。除非在适用的证券法律可能的要求下，我们没有任何责任来更新、修订或澄清这些陈述或是我们向SEC递交的最新报告中包含的“风险因素”，无论是作为新信息、未来事件的结果还是其他事项的结果。

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