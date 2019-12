This historical visit is a key initiative of the Year of Tolerance (Photo: AETOSWire)

Building bridges of coexistence and understanding between communities (Photo: AETOSWire)

Parliamentarians From Around The World Laud UAE’s Year of Tolerance Initiative (Video: AETOSWire)

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Zijne Hoogheid Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, kroonprins van Abu Dhabi enDeputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, ontving een delegatie van sprekers en leden van regionale en internationale parlementen en leden van de Global Council for Tolerance and Peace.

Zijne Hoogheid Sheikh Mohamed bin Zayed verwelkomde de delegatie en wenste hen een veelbewogen verblijf in de UAE terwijl hij zijn geluk uitte over de positieve internationale opkomst van het Year of Tolerance, zowel op officieel als op populair niveau. Het is vermeldenswaard dat de delegatie de UAE heeft bezocht om deel te nemen aan de viering van de Federal National Council (FNC) ter gelegenheid van het einde van het Year of Tolerance.

