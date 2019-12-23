Esri與歐盟委員會簽訂授權合約

荷蘭鹿特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球位置情報領導者Esri今天宣佈，它已與歐盟委員會達成一項為期四年的通用總協定(GMA)。該協定將使歐盟委員會和部分執行機構得以使用Esri軟體，並在開放、可擴充且標準型的GIS體系結構中部署其全套ArcGIS產品。

該GMA將由Esri的歐洲分銷商實施和部署，其中還規定了其他數個歐盟組織、機構和團體也可以使用Esri產品的條款和條件。Esri的歐洲分銷商將提供本地支援、服務和培訓。

Esri創辦人兼總裁Jack Dangermond表示：「作為該協定的一部分，我們對於和歐盟委員會的合作充滿期待。我們的首要任務是支援歐盟委員會政務總署和機構採用我們最新的地理空間技術，以用於歐盟的重要政策工作。」

使用Esri的GIS技術將使歐盟委員會及其執行機構可以輕鬆地共享和分析地理資訊，並利用這些資訊來制定更明智的資料驅動型決策。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置情報和地圖繪製領域的全球市場領導者，提供目前最強大的地理空間雲端技術，協助客戶充分發掘資料的潛力，以改善經營和業務成果。Esri成立於1969年，已有逾35萬家組織部署了Esri軟體，其中包括90家《財星》100大企業、美國所有50個州政府、美國大大小小超過半數的縣、《富比士》美國100所最佳大學(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)排行榜中的87所，以及美國政府所有15個執行部門和數十家獨立機構。憑藉其對地理空間資訊科技的開創性承諾，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最先進的解決方案。敬請瀏覽我們的網站：esri.com。

© 2019 Esri版權所有。保留所有權利。Esri、Esri全球標誌、ArcGIS、The Science of Where、esri.com和@esri.com是Esri在美國、歐盟或其他特定司法管轄區的商標、服務標誌或註冊商標。本文提及的其他公司和產品或服務可能是其各自商標所有者的商標、服務標誌或註冊商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。