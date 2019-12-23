Esri与欧盟委员会签订许可协议

荷兰鹿特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球位置情报领导者Esri今天宣布，它已与欧盟委员会达成了一项为期四年的通用总协议(GMA)。该协议将使欧盟委员会和部分执行机构得以使用Esri软件，并在开放、可扩展且基于标准的GIS体系结构中部署其全套ArcGIS产品。

该GMA将由Esri的欧洲分销商实施和部署，其中还规定了其他数个欧盟组织、机构和团体也可以使用Esri产品的条款和条件。Esri的欧洲分销商将提供本地支持、服务和培训。

Esri创始人兼总裁Jack Dangermond表示：“作为该协议的一部分，我们对于和欧盟委员会的合作充满期待。我们的首要任务是支持欧盟委员会总司和机构采用我们最新的地理空间技术，以用于欧盟的重要政策工作。”

使用Esri的GIS技术将使欧盟委员会及其执行机构可以轻松地共享和分析地理信息，并利用这些信息来制定更明智的数据驱动型决策。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置情报和地图绘制领域的全球市场领导者，提供目前最强大的地理空间云技术，帮助客户充分挖掘数据的潜力，以改善运营和业务成果。Esri成立于1969年，已有逾35万家组织部署了Esri软件，其中包括90家《财富》100强公司、美国所有50个州政府、美国大大小小超过半数的县、《福布斯》美国100家最佳大学(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)榜单中的87所，以及美国政府所有15个执行部门和数十家独立机构。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最先进的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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