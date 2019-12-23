Elliptic Labs AI虚拟接近传感技术INNER BEAUTY赢得两项新设计合同

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--Elliptic Labs今天宣布签署两项新的设计合同。 Elliptic的INNERBEAUTY®AI虚拟接近传感器™将被应用于亚洲顶级手机制造商出品的两个新型号的智能手机。 Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen表示：“随着我们的技术在更多的手机中得到应用，Elliptic Labs正在经历新一轮强劲的增长。”亚洲的手机厂商们欣赏这项技术所提供的可能性，它能够为全面屏的手机设计提供技术基础，并用软件替换硬件接近传感器，为向客户提供高级功能的制造商提供了更多的选择。”

INNER BEAUTY只是Elliptic Labs提供给手机厂商的几种虚拟智能传感器之一，以实现更好的用户功能和更简洁、更时尚的手机设计。 Elliptic Labs的另一个重要产品是它的INNER REFLECTION虚拟存在检测传感器，这一开创性技术可以以亚毫米级的精度检测到人们的呼吸。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车行业的AI虚拟传感器的全球公司和全球领导者。 Elliptic Labs使用机器学习和/或传感器融合技术来转换产品，将超声与现有设备传感器的数据结合起来，从而生产出更智能、更环保、更安全、更直观的设备。这使制造商无需红外、雷达和飞行时间硬件传感器，从而节省了原始设备制造商的组件成本并释放了设计空间。 AI虚拟智能传感器平台™提供360度精确的存在检测、呼吸检测和无触摸手势交互功能。 Elliptic Labs的总部位于挪威，还在美国，中国，韩国和日本运营。 www.ellipticlabs.com。

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。 AI虚拟智能传感器平台是Elliptic Labs的商标。所有其他商标或服务市场是其各自组织的责任。