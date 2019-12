Total entre au Suriname en acquérant 50% et le statut d’opérateur du bloc d’exploration 58

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a signé un accord avec Apache Corporation en vue d’acquérir une participation de 50% et le statut d’opérateur du très prometteur bloc 58, situé au large du Suriname. Cette opération renforce la présence du Groupe dans le bassin prolifique du Guyana-Suriname.

Le bloc 58 est situé dans le prolongement des découvertes majeures réalisées dans le bloc adjacent guyanais de Stabroek. Le puits d’exploration Maka-1 est en train d’être foré sur le bloc 58, à une profondeur d’eau d’environ 1 000 mètres et les résultats préliminaires confirment le potentiel de la licence. Deux autres puits d’exploration devraient être forés par Apache près celui de Maka-1, avant que le statut d’opérateur ne soit transféré à Total.

« Total se réjouit de cette entrée majeure au Suriname où le Groupe deviendra opérateur et où il pourra apporter son expertise dans l’offshore profond. Cette nouvelle licence renforce nos positions dans le bassin du Guyana-Suriname, une province pétrolière très prometteuse » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général Exploration & Production chez Total. « Nous nous réjouissons de travailler aux côtés d’Apache et de Staatsolie, la compagnie pétrolière nationale. »

Lorsque la transaction sera finalisée, Total paiera un bonus de 100 millions de dollars ainsi que sa part des coûts passés. En cas de développements, Total assurera un portage remboursable d’une part des dépenses d'investissement d'Apache pour la phase de développement et réalisera des paiements additionnels liés au développement et à la production. Le coût de ce portage et ces paiements représenteraient ainsi un coût d’acquisition d’environ 2$/baril.

