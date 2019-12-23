5,736位世界最貧困人士於2019年在Tej Kohli角膜研究所獲贈視力恢復手術

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在總部位於海德拉巴的Tej Kohli角膜研究所4週年慶之際，Tej Kohli基金會已更新其承諾，將自2020年起資助1400萬美元。在2019年期間，5,736位失明或重度視力受損者在Tej Kohli角膜研究所獲得治癒，該所是總部位於倫敦的Tej Kohli基金會與總部位於海德拉巴的世界衛生組織合作中心LV Prasad眼科研究所之間的合作。

Tej Kohli角膜研究所成立於2015年12月，為任何有需求的人士提供免費治療，以解決貧困相關失明問題。自成立以來，該角膜研究所診治了223,404名門診病人，完成43,255件外科手術，在其眼庫中收集了38,225枚供體角膜，應用了22,176枚供體角膜，培訓了152位臨床工作者，發表了202篇論文，舉行了892場教育性講座。

66%的印度人生活在偏遠的農村地區，為這些地區罹患失明和重度視力受損的人士提供服務，是Tej Kohli角膜研究所面臨並正在化解的特殊挑戰。設在各個村落且獨有的眼科醫護中心，加上配備齊全的流動診斷廂型車，可為偏遠病人直接提供眼科醫護，迄今在這些農村地區已完成100多件角膜移植術。

Tej Kohli角膜研究所2019年的其他營運亮點包括：

28萬人致電“Call Netra”免費眼科醫護援助電話。

發放可享有特別優待的「角膜移植術卡片」給角膜移植病患，以確保隨時隨地優先檢查和獲得醫護。

推出教育性app，在他們的評估中繼續評鑑角膜醫生。

ECHO專案將專科醫生團隊與偏遠地區社區的臨床工作者串聯起來。

據世界衛生組織資料，失明和重度視力受損者中，90%生活在世界最貧困的國家，印度有1400萬人，其中600萬至700萬人目前正在等候角膜移植。至少30萬名印度兒童罹患某種類型的重度視力受損或失明。

儘管約75%的角膜疾病能夠治癒，但角膜移植術需要供體角膜，還需要服用多年的抗排斥藥物，這些成本使很多人無法獲得治療。Tej Kohli角膜研究所是LV Prasad眼科研究所與Tej Kohli基金會的合作結晶，專注於為受影響嚴重者直接提供免費的預防、治療和根治，這些人的角膜失明是可以醫治的。

Tej Kohli角膜研究所所長Pravin K Vaddavalli, MD博士表示：

「過去的4年提供了機會來評估角膜失明問題嚴重程度、創建夥伴關係以擴大我們的研究，並且開始研擬種種方法和手段，使這類病人能夠更長壽、更活躍和有尊嚴地生活。」

Tej Kohli基金會共同創辦人Wendy Kohli表示：

「令人不快的現實是全球有數百萬人罹患可治癒的失明，並完全是因為無法負擔治療費用而持續失明。恢復視力對個人信心、良好狀態和經濟前途的影響很大。透過Tej Kohli角膜研究所，我們每一天都能夠直接介入個人生活，幫助和扭轉整個家庭。」

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關於Tej Kohli角膜研究所

Tej Kohli角膜研究所的使命是在全球預防、控制和根除角膜失明。該研究所是研發、預防醫學、教學和角膜移植的全球領導者。透過系統性的長期努力，該研究所使廣大地區的人們能夠獲得優質眼科醫護設施，從而促進平價治療的可及性，這些設施是由具備資源、技術技能和同情心的人士提供，以處理多元化的族群。

http://www.tejkohlicorneainstitute.com

關於LV Prasad眼科研究所

LV Prasad眼科研究所(LVPEI)成立於1987年，是世界衛生組織失明預防合作中心，也是全方位的眼科健康機構。研究所擁有10個活躍的分支業務領域：臨床服務、教學、研究、視力康復、農村和社區眼科健康、眼庫、維權和政策規劃、能力建設、創新和產品開發。LVPEI的使命是為所有社會階層提供公平優質的眼科醫護。

http://www.lvpei.org

關於Tej Kohli基金會

Tej Kohli基金會創立於2005年，力求積極參與那些改變個人生活的事業。Tej Kohli基金會最為人所知的，是其肩負著在全世界治癒角膜失明的偉大使命。自2015年以來，基金會透過Tej Kohli角膜研究所已資助在印度服務不足社區提供角膜移植；2019年，基金會捐贈200萬美元予哈佛大學醫學院附屬醫院、位於波士頓的Mass Eye and Ear，用以支援新科技的開發來治癒致盲疾病。2019年12月，基金會啟動“Future Bionics”專案，贈送3D列印的仿生手臂給英國患有肢體差異的兒童和年輕人。

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