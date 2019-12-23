5,736位世界最贫困人士2019年在Tej Kohli角膜研究所获赠视力恢复手术

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在总部位于海得拉巴的Tej Kohli角膜研究所4周年庆之际，Tej Kohli基金会已更新其承诺，将自2020年起资助1400万美元。在2019年期间，5,736位失明或重度视力受损个体在Tej Kohli角膜研究所获得治愈，该所是总部位于伦敦的Tej Kohli基金会与总部位于海得拉巴的世界卫生组织协作中心LV Prasad眼科研究所之间的合作。

Tej Kohli角膜研究所成立于2015年12月，旨在通过向任何有需求的人士提供免费治疗，来解决贫困相关失明的问题。自成立以来，该角膜研究所接诊了223,404例门诊患者，完成了43,255台外科手术，在其眼库中收集了38,225枚供体角膜，应用了22,176枚供体角膜，培训了152位临床工作者，发表了202篇论文，举行了892场宣教讲座。

66%的印度人生活在偏远的农村地区，为这些地区罹患失明和重度视力受损的人士提供服务，是Tej Kohli角膜研究所面临并正在单挑化解的特殊挑战。独有的设在各个村落的眼科医护中心，加上配备齐全的移动诊断厢型车，可向偏远患者直接提供眼科医护，迄今在这些农村地区已完成100多台角膜移植术。

Tej Kohli角膜研究所2019年的其他运营亮点包括：

28万人致电“Call Netra”免费眼科医护援助电话。

向角膜移植患者颁发一张特别优待“角膜移植术卡片”，以确保随时随地优先检查和获得医护。

推出一款宣教app，在他们的评估中，继续评估角膜医生。

ECHO项目将专科医生团队与偏远地区社区的临床工作者串联起来。

据世界卫生组织数据，失明和重度视力受损患者中，90%生活在世界最贫困国家，印度有1400万，其中600万至700万人目前正在等候角膜移植。至少30万名印度儿童罹患某种类型的重度视力受损或失明。

尽管约75%的角膜疾病能够治愈，但角膜移植术需要供体角膜，还需要服用多年的抗排斥药，这些成本使很多人无法获得治疗。Tej Kohli角膜研究所是LV Prasad眼科研究所与Tej Kohli基金会的合作结晶，专注于向受害严重的人群直接提供免费的预防、治疗和根治，这些人群的角膜失明是可以医治的。

Tej Kohli角膜研究所所长Pravin K Vaddavalli, MD博士表示：

“过去的4年提供了一个机会，来评估角膜失明问题严重程度、创建伙伴关系以扩大我们的研究，并开始演进使上述患者更长寿、更活跃和有尊严生活的方法和手段。”

Tej Kohli基金会联合创始人Wendy Kohli表示：

“令人不快的现实是，全球有数百万人罹患可治愈失明，并完全是因为无法负担治疗费用而持续失明。恢复视力对个人信心、良好状态和经济前途的影响很大。通过Tej Kohli角膜研究所，我们每一天都能够直接干预个人生活，帮助和转变整个家庭。”

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关于Tej Kohli角膜研究所

Tej Kohli角膜研究所的使命是在全球预防、控制和根除角膜失明。研究所是研发、预防医学、教学和角膜移植的全球领导者。研究所通过系统性的长期努力，使广大地区的人们能够获得优质眼科医护设施，从而实现平价治疗的可及性，这些设施是由具备资源、技术技能和同情心的人士提供的，他们能够接诊多元化的细分人群。

http://www.tejkohlicorneainstitute.com

关于LV Prasad眼科研究所

LV Prasad眼科研究所(LVPEI)成立于1987年，是世界卫生组织失明预防协作中心，也是一家全方位的眼科健康机构。研究所拥有10个活跃的分支运营领域：临床服务、教学、研究、视力康复、农村和社区眼健康、眼库、维权和政策规划、能力建设、创新和产品开发。LVPEI的使命是向所有社会阶层提供公平优质的眼科医护。

http://www.lvpei.org

关于Tej Kohli基金会

Tej Kohli基金会创立于2005年，力求积极参与那些改变个人生活的事业。Tej Kohli基金会最为人所知的，是其肩负着在全世界治愈角膜失明的伟大使命。自2015年以来，基金会通过Tej Kohli角膜研究所已资助在印度服务不足社区提供角膜移植；2019年，基金会向哈佛大学医学院附属医院、位于波士顿的Mass Eye and Ear捐赠200万美元，用以支持新技术的开发来治愈致盲疾病。2019年12月，基金会启动“Future Bionics”项目，向英国罹患肢体差异的儿童和年轻人赠送三维打印的仿生上肢。

完

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