Esri assina contrato de licenciamento com a Comissão Europeia

ROTTERDAM, Holanda--(BUSINESS WIRE)--Esri, a líder global em inteligência de localização, anunciou hoje que celebrou um contrato mestre geral (general master agreement, GMA) de quatro anos com a Comissão Europeia. O acordo permitirá que a Comissão Europeia e as agências executivas selecionadas usem o software da Esri e implantem todo o conjunto de seus produtos ArcGIS em uma arquitetura GIS aberta, escalável e baseada em padrões.

Implementado e implantado pelos distribuidores europeus da Esri, o GMA também fornece termos e condições que várias outras instituições, agências e órgãos da UE podem aproveitar para ter acesso aos produtos da Esri. Os distribuidores europeus da Esri fornecerão suporte local, serviços e treinamento.

“Estamos ansiosos para trabalhar com a Comissão Europeia como parte deste acordo”, disse Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. “É uma prioridade para nós apoiar as Direções-Gerais e Agências da Comissão Europeia com a nossa mais recente tecnologia geoespacial, pelo seu importante trabalho político na UE.”

O uso da tecnologia GIS da Esri permitirá que a Comissão Europeia e suas agências executivas compartilhem e analisem facilmente informações geográficas e as usem para tomar decisões políticas mais bem informadas e orientadas por dados.

