Mary Kay inspire les tendances beauté dans le cadre des Semaines de la mode printemps/été 2020 en Europe

Sheryl Adkins Green, CMO at Mary Kay and Creative & Inspiration Officer for the Mary Kay Global Design Studio. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc. continue de se distinguer dans le secteur de la beauté par le biais de ses partenariats continus avec les Semaines de la mode d’Ukraine et de Biélorussie, la Semaine de la mode Mercedes-Benz de Russie, et les Journées de la mode de Bratislava en Slovaquie et en République tchèque.

« En tant qu’innovatrice en matière de tendances beauté, Mary Kay et des experts de la beauté ont dévoilé des looks branchés 2020 dans le cadre des semaines de la mode en Europe », a déclaré Tara Eustace, présidente de Mary Kay pour la région européenne. « Les podiums de la semaine de la mode sont la scène idéale pour partager notre inspiration, lancer nos innovations avec le monde de la mode et promouvoir des tendances maquillage dans chacun de ces pays. »

Des stylistes, influenceurs, célébrités, make-up artists, beauty bloggers et éditeurs ont participé aux cinq évènements dans lesquels Mary Kay était partenaire de beauté officiel pour la saison des semaines de la mode printemps/été 2020.

« Le Mary Kay Global Design Studio a été créé il y a plus de 10 ans pour inspirer des tendances beauté et stimuler l’innovation, alimentant la créativité et l’individualité en établissant des collaborations de mode dans le monde entier », a ajouté Sheryl Adkins-Green, directrice du marketing et responsable Créatif & Inspiration, pour le Mary Kay Global Design Studio. « Durant les semaines de la mode, des make-up artists, en collaboration avec Mary Kay, ont dévoilé certaines des tendances majeures de la saison. Les enthousiastes de la beauté peuvent adopter le look “vu sur” le podium ou revisiter l’inspiration pour créer le leur. »

Faits saillants des Semaines de la mode :

La Semaine de la mode ukrainienne (SMU), qui s’est déroulée à Kyiv du 31 août au 4 septembre 2019, a donné le coup d’envoi aux évènements parrainés par Mary Kay en Europe. Sous la direction artistique du grand maquilleur MartElle, une équipe de 40 artistes de beauté, tous également membres de la force de vente indépendante Mary Kay, a préparé les mannequins de défilé pour 30 stylistes ukrainiens et réalisé 350 looks de maquillage différents pendant la SMU. L’un des défilés de mode a présenté une collection capsule de soutiens-gorge roses exclusive, résultant d’une collaboration entre Mary Kay Ukraine et la marque de lingerie Keòsme, visant à soutenir les femmes atteintes d’un cancer du sein. Dix pour cent des recettes de vente de la collection exclusive seront versés à une organisation ukrainienne à but non lucratif, qui promeut la santé et le bien-être des femmes.

Les Journées de la mode de Bratislava par Mercedes-Benz ont suivi à Bratislava du 16 au 19 septembre, puis à Prague du 5 au 6 octobre. Pour la deuxième année de suite, Mary Kay Slovaquie était Maquilleur officiel pour l’évènement. Les make-up artists ont préparé les looks de maquillage sensationnels portés par les mannequins et ont été mis en vedette dans des reportages en backstage sur Fashion TV. Inspirés par Luis Casco, l’ambassadeur beauté mondial de Mary Kay, les looks spéciaux « Sparkling Pewter, » « Sultry Glam, » « Sweet Champagne, » et « Garnet Gold » sont devenus les clous du spectacle. Le défilé du 17 décembre à Bratislava a marqué la clôture de l’édition 2019 des Journées de la mode.

Mary Kay Russie a été Maquilleur officiel de la Semaine de la mode Mercedes-Benz Russie (SMMB Russie) pendant 7 années de suite (13 saisons consécutives). SMMB Russie, le plus grand évènement de mode en Europe de l’Est, s’est déroulé à Moscou du 15 au 19 octobre. Luis Casco, et le maquilleur vedette Andrey Shilkov, ont créé ensemble les looks pour 109 des 119 défilés, tandis qu’une équipe de maquillage de la force de vente indépendante de Mary Kay Russie a représenté la marque en backstage. Le superbe look beauté imaginé pour le défilé de mode de Te Amo Couture était le résultat d’une collaboration exclusive entre Casco et Shilkov.

La Semaine de la mode de Biélorussie (SMB) qui s’est déroulée à Minsk du 17 au 20 octobre 2019, a clôturé une saison de semaines de la mode à grand succès pour Mary Kay en Europe de l’Est. Mary Kay était Maquilleur SMB officiel pour la 7e saison de suite. Une équipe de make-up artists, de la force de vente indépendante de Mary Kay Biélorussie a présenté 650 looks de podium et pas moins de 500 relookings sous la direction du maître maquilleur Alexander Kiryniuk, qui a également présenté les tendances de la saison.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l’une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 55 ans, avec trois objectifs à l’esprit : développer des opportunités enrichissantes aux femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de produits de soins de la peau, de cosmétiques de couleur et de parfums. Mary Kay s’engage à valoriser les femmes et leurs familles en s’associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

