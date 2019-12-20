玫琳凯在欧洲2020年春/夏时装周引领美妆潮流

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--通过与乌克兰和白俄罗斯时装周、梅赛德斯-奔驰俄罗斯时装周，以及在斯洛伐克和捷克共和国举行的布拉迪斯拉发时装节合作，玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)不断在美妆业留下浓墨重彩的一笔。

玫琳凯欧洲区总裁Tara Eustace表示：“作为美妆潮流中的创新者，玫琳凯和美妆艺术大师们一起为欧洲各个时装周打造了2020年秀场妆容。时装周的秀场是与时装界分享灵感，呈献创新的理想舞台，也能够提升各个国家的美妆潮流。”

这五场活动都吸引了众多设计师、网络红人、名流、彩妆师、美妆博主和编辑出席，而玫琳凯正是这2020年春/夏时装周活动季的官方美妆合作伙伴。

公司首席营销官兼玫琳凯全球设计工作室(Mary Kay Global Design Studio)创意和灵感官Sheryl Adkins-Green表示：“玫琳凯全球设计工作室创立于十多年前，目的在于为美妆趋势提供灵感，推动创新，通过与全球时装界合作来激发创意和个性。在时装周期间，玫琳凯与彩妆师们合作，揭秘了这一季一些重要的流行趋势。美妆爱好者们可以照搬秀场上的妆容，或是借助灵感打造自己的妆容。”

时装周亮点：

乌克兰时装周(UFW)于2019年8月31日-9月4日在基辅举行，为玫琳凯的欧洲赞助活动拉开了序幕。在首席彩妆师MartElle的艺术指导下，一个由40位彩妆师（同时也都是玫琳凯独立销售顾问）组成的团队帮助30位乌克兰设计师为秀场模特打造妆容，在整个UFW期间共打造了350款不同的彩妆造型。其中一场时装秀是玫琳凯乌克兰公司与女性内衣品牌Keòsme合作的独家粉红胶囊内衣系列，旨在帮助那些罹患乳腺癌的女性。这一独家内衣系列销售收入的10%将捐赠给乌克兰一家致力于女性健康和福利的非营利性组织。

接下来，梅赛德斯-奔驰布拉迪斯拉发时装节在布拉迪斯拉发（9月16-19日）和布拉格（10月5-6日）举行。玫琳凯斯洛伐克公司连续第二年成为活动的官方彩妆艺术伙伴。彩妆师们为秀场模特打造了令人叹为观止的彩妆造型，并在时尚台幕后花絮节目中亮相。在玫琳凯全球美妆大使Luis Casco的灵感启发下，“闪亮青灰”、“性感魅惑”、“甜蜜香槟”和“黄金榴石”等特别妆容成为了秀场的焦点。12月17日在布拉迪斯拉发举行的时装秀为2019年时装节画上了圆满的句号。

玫琳凯俄罗斯公司已连续7年——连续13季担任梅赛德斯-奔驰俄罗斯时装周(MBFW Russia)的官方彩妆艺术伙伴。作为东欧最大的时装盛事，MBFW Russia于10月15-19日在莫斯科举行。在总共119场秀中，Luis Casco联合明星彩妆师 Andrey Shilkov为其中的109场秀打造妆容，而来自玫琳凯俄罗斯公司独立销售团队的彩妆师们也代表品牌协助完成了幕后工作。通过Casco和Shilkov的独家合作，为Te Amo Couture的T台秀呈献了美艳动人的彩妆造型。

白俄罗斯时装周(BFW)于2019年10月17- 20日在明斯克举行，为玫琳凯东欧时装周活动季画上了圆满的句号。玫琳凯是连续第七季作为BFW的官方彩妆艺术伙伴。在彩妆艺术大师Alexander Kiryniuk的指导下，来自玫琳凯白俄罗斯公司独立销售团队的彩妆师打造了650款T台妆容和不少于500款改造形象。Alexander Kiryniuk还介绍了这一季的潮流走势。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是突破玻璃天花板的企业家之一，超过55年前成立自己的化妆品公司，秉承三大宗旨：为女性开发有回报的机会、提供无法抗拒的产品、塑造更美好的世界。这一梦想已发展为营业额达到数十亿美元的企业，在近40个国家拥有数百万独立销售人员。玫琳凯致力于投资化妆品背后的科学，并制造顶级皮肤护理、彩妆和香水。玫琳凯通过与全世界的组织合作，致力于为女性及其家人赋权，重点是支持癌症研究和保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区和鼓励儿童追逐自己的梦想。玫琳凯·艾施最初的愿景仍然在闪亮——每次一支唇膏。如需了解更多信息，请访问MaryKay.com。

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