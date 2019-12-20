玫琳凱在歐洲2020年春/夏時裝週引領美妝潮流

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--透過與烏克蘭和白俄羅斯時裝週、梅賽德斯-賓士俄羅斯時裝週，以及在斯洛伐克和捷克共和國舉行的布拉提斯拉瓦時裝節合作，玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)不斷在美妝業留下濃墨重彩的一筆。

玫琳凱歐洲區總裁Tara Eustace表示：「作為美妝潮流中的創新者，玫琳凱和美妝藝術大師們一起為歐洲各個時裝週打造2020年伸展台妝容。時裝週的伸展台是與時裝界分享靈感、呈獻創新的理想舞臺，也能夠提升各個國家的美妝潮流。」

這五場活動都吸引了眾多設計師、網路紅人、名流、彩妝師、美妝部落客和編輯出席，而玫琳凱正是2020年春/夏時裝週活動季的官方美妝合作夥伴。

公司行銷長兼玫琳凱全球設計工作室(Mary Kay Global Design Studio)創意和靈感總監Sheryl Adkins-Green表示：「玫琳凱全球設計工作室創立於十多年前，目的在於為美妝趨勢提供靈感，推動創新，與全球時裝界合作以激發創意和個性。在時裝週期間，玫琳凱與彩妝師們合作，為這一季的一些重要流行趨勢揭秘。美妝愛好者可以仿效伸展台上的妝容，或是啟發靈感以創造自己的妝容。」

時裝週亮點：

烏克蘭時裝週(UFW)於2019年8月31日-9月4日在基輔舉行，為玫琳凱的歐洲贊助活動揭開序幕。在首席彩妝師MartElle的藝術指導下，由40位彩妝師（同時也都是玫琳凱獨立銷售顧問）組成的團隊幫助30位烏克蘭設計師為伸展台模特兒打造妝容，在整個UFW期間共打造了350款不同的彩妝造型。其中一場時裝秀是玫琳凱烏克蘭公司與女性內衣品牌Keòsme合作的獨家粉紅膠囊內衣系列，旨在協助罹患乳癌的女性。這一獨家內衣系列銷售收入的10%將捐贈給烏克蘭一家致力於女性健康和福利的非營利性組織。

接下來，梅賽德斯-賓士布拉提斯拉瓦時裝節在布拉提斯拉瓦（9月16-19日）和布拉格（10月5-6日）舉行。玫琳凱斯洛伐克公司連續第二年成為活動的官方彩妝藝術夥伴。彩妝師們為伸展台模特兒打造了令人歎為觀止的彩妝造型，並在時尚台幕後花絮節目中亮相。在玫琳凱全球美妝大使Luis Casco的靈感啟發下，「閃亮青灰」、「性感魅惑」、「甜蜜香檳」和「黃金榴石」等特別妝容成為時裝秀的焦點。12月17日在布拉提斯拉瓦舉行的時裝秀為2019年時裝節畫下圓滿的句點。

玫琳凱俄羅斯公司已連續7年——連續13季擔任梅賽德斯-賓士俄羅斯時裝週(MBFW Russia)的官方彩妝藝術夥伴。東歐最大的時裝盛事MBFW Russia於10月15-19日在莫斯科舉行。在總共119場秀中，Luis Casco與明星彩妝師 Andrey Shilkov為其中的109場秀打造妝容，而來自玫琳凱俄羅斯公司獨立銷售團隊的彩妝師也代表品牌協助完成幕後工作。Casco和Shilkov的獨家合作，為Te Amo Couture時裝秀呈獻了美豔動人的彩妝造型。

白俄羅斯時裝週(BFW)於2019年10月17- 20日在明斯克舉行，為玫琳凱東歐時裝週活動季畫下圓滿的句點。玫琳凱是連續第七季擔任BFW的官方彩妝藝術夥伴。在彩妝藝術大師Alexander Kiryniuk的指導下，來自玫琳凱白俄羅斯公司獨立銷售團隊的彩妝師打造了650款伸展台妝容和不少於500款改造形象。Alexander Kiryniuk還介紹了這一季的潮流趨勢。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是突破玻璃天花板的企業家之一，超過55年前成立自己的化妝品公司，秉承三大宗旨：為女性開發有回報的機會、提供無法抗拒的產品、塑造更美好的世界。這一夢想已發展為營業額達到數十億美元的企業，在近40個國家擁有數百萬獨立銷售人員。玫琳凱致力於投資化妝品背後的科學，並製造頂級護膚品、彩妝品和香水。玫琳凱與全世界的組織合作，致力於為女性及其家人賦權，重點是支持癌症研究和保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區和鼓勵兒童追逐自己的夢想。玫琳凱·艾施最初的願景仍然在閃亮——每次一支唇膏。如欲瞭解更多資訊，請造訪MaryKay.com。

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