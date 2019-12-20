斯倫貝謝成為上游探勘生產服務領域中第一家致力於科學基礎減碳目標的公司

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)今天宣佈致力於設定科學基礎的溫室氣體(GHG)減排目標。斯倫貝謝的承諾已提交給科學基礎目標倡議組織(SBTi)，且根據已界定的標準，斯倫貝謝將確定其到2021年的減碳目標。該承諾是公司透過其業界領先的全球管理計畫進行思想領導和專注於環境和社會永續性的一部分。

符合最新氣候科學的科學基礎減碳目標必須達成《巴黎協定》的目標，該協定由聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)於2016年制定，旨在減少GHG排放。《巴黎協定》的重點是將全球暖化限制在與前工業時代相比不超過2°C的水準。

斯倫貝謝執行長Olivier Le Peuch表示：「能源產業在減少氣候變遷的影響方面可以扮演關鍵角色。斯倫貝謝尋求在業界引導積極、可衡量的GHG排放變化，以幫助減少氣候變遷。我們業界領先的環境環保技術的應用，將有助於提高流程效率和減少環境足跡。」

SBTi支持科學基礎減碳目標設定作為在向低碳經濟過渡過程中強化企業競爭優勢的有力方法。它是全球環境資訊研究中心(CDP)、聯合國全球契約(UNGC)、世界資源研究所(WRI)和世界自然基金會(WWF)之間的合作計畫，也是全球商業氣候聯盟(We Mean Business Coalition)的承諾之一。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝是全球首屈一指的油氣產業油藏描述、鑽井、生產和加工技術提供商。斯倫貝謝的產品銷售和服務遍佈120多個國家，聘有來自140多個國家的約10.5萬名員工，提供從探勘到生產的業界最全面產品和服務，以及可改善油氣回收以提升油藏績效的整合式井口到管線解決方案。

斯倫貝謝有限公司在巴黎、休士頓、倫敦和海牙設有執行辦事處，2018年公布的收入為328.2億美元。查詢更多資訊，請造訪www.slb.com。

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