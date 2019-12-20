斯伦贝谢成为上游勘探生产服务行业第一家致力科学减排目标的公司

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)今天宣布其致力于设定基于科学的温室气体(GHG)减排目标。斯伦贝谢的承诺已提交给科学减碳倡议组织(SBTi)，且根据已界定的标准，斯伦贝谢将确定其到2021年的减排目标。该承诺是公司通过其行业领先的全球管理计划进行思想领导和专注于环境和社会可持续性的一部分。

符合最新气候科学的科学减排目标必须实现《巴黎协定》的目标，该协定是联合国气候变化框架公约(UNFCCC)于2016年制定的旨在减少GHG排放的协定。《巴黎协定》的重点是将全球变暖限制在与前工业时代相比不超过2°C的水平。

斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch表示：“能源行业在减少气候变化的影响方面可以发挥关键作用。斯伦贝谢寻求在行业内引导积极、可衡量的GHG排放变化，以帮助减少气候变化。我们行业领先的环境环保技术的应用将有助于提高流程效率和减少环境足迹。”

SBTi倡导科学减排目标设定，作为在向低碳经济过渡过程中增强各公司竞争优势的有力方法。它是全球环境信息研究中心(CDP)、联合国全球契约(UNGC)、世界资源研究所(WRI)和世界自然基金会(WWF)之间的合作项目，也是全球商业气候联盟(We Mean Business Coalition)的承诺之一。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢是全球领先的油气行业储层表征、钻井、生产和加工技术提供商。斯伦贝谢的产品销售和服务遍布120多个国家，聘有来自140多个国家的约10.5万名员工，提供从勘探到生产的行业最全面产品和服务，以及优化油气开采以实现储层性能的集成孔隙到管道解决方案。

斯伦贝谢有限公司在巴黎、休斯顿、伦敦和海牙设有执行办事处，2018年列报收入328.2亿美元。垂询更多信息，请访问www.slb.com。

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