AM Best（贝氏）向中国再保险（香港）股份有限公司授予信用评级

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--AM Best（贝氏）已授予中国再保险（香港）股份有限公司（简称“中再香港”）（香港）“A-级（优秀）”财务实力评级(FSR) 及“a-级”长期发行人信用评级(ICR)。上述信用评级 ( 简称“评级“ ) 的展望均为稳定。

中再香港是中国人寿再保险有限责任公司（简称“中再寿险”）的全资子公司，中再寿险是中国再保险（集团）股份有限公司的国内和国际人寿和健康再保险业务的子公司。中再香港是新成立的人寿再保险公司，注册地位于香港，专注于人寿再保险业务。

该评级反映了中再香港被贝氏评定为非常强劲的资产负债表实力，良好的经营表现、有限的业务组合以及适当的企业风险管理。这些评级还反映了来自于母公司中再寿险的支持，包括资本、品牌知名度、业务开发、投资、风险管理和运营支持。

中再香港按贝氏的资本充足率(BCAR)衡量的风险调整后资本预计在当前和短期之内仍将保持在强劲水平。根据公司的五年预测，贝氏预计公司的资本和盈余将受益于利润保留而逐步提升。公司还制定了审慎的投资策略，其大部分投资资产都分配在高信用评级的短期债券，虽然如此，总体投资风险敞口预计将随着资产负债表的强劲增长而同步增加。

公司的承保组合主要包括位于香港的短期储蓄型产品的再保险合约，这些合约风险相对较低，但利润率也同样较低。

负面的评级因素包括中再香港的初创性质以及持续激烈的市场竞争所带来的更高的业务执行风险。

贝氏认为在近期内中再香港的评级会维持稳定。如果公司严重偏离其业务规划，继而导致公司的风险调整后资本或运营业绩出现显著恶化，并无法支持当前的评级水平，则可能对评级造成负面影响。另外，如果公司对于母公司的战略重要性出现显著下降，或公司从母公司获得的支持水平出现大幅下滑，亦可能对评级造成负面影响。

评级在公布之前便已通知被评机构。除非另有说明，A.M. Best通知评级之后将不再对评级进行修订。

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