Mary Kay ispira le nuove tendenze di bellezza per la stagione primavera/estate del 2020 alle settimane della moda in Europa

Sheryl Adkins Green, CMO at Mary Kay and Creative & Inspiration Officer for the Mary Kay Global Design Studio. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc. continua a lasciare un segno nel settore della bellezza attraverso collaborazioni con la Settimana della moda in Ucraina e in Bielorussia, la Settimana della moda di Mercedes-Benz in Russia e Le giornate della moda di Bratislava in Slovacchia e nella Repubblica Ceca.

“Quale innovatore quanto a tendenze di bellezza, Mary Kay e i suoi professionisti della bellezza hanno presentato i look da passerella del 2020 alle diverse settimane della moda tenute in Europa” ha affermato Tara Eustace, Presidente per la regione Europa presso Mary Kay. “Le passerelle allestite per le settimane della moda sono il palco perfetto per condividere le nostre ispirazioni, lanciare le nostre innovazioni nel mondo della moda e promuovere le tendenze trucco in ognuno di questi Paesi.”

Stilisti, influencer, personaggi celebri, makeup artist, blogger ed editori del settore della bellezza hanno preso parte a tutti e cinque gli eventi cui Mary Kay ha partecipato nelle vesti di partner per la bellezza durante le settimane della moda per la stagione primavera/estate del 2020.

“Il Mary Kay Global Design Studio è stato creato più di 10 anni fa per ispirare tendenze di bellezza e promuovere l'innovazione, la creatività e l'individualità attraverso collaborazioni con operatori del settore della moda in tutto il mondo” ha affermato Sheryl Adkins-Green, Direttore dei reparti Marketing e Contenuti creativi e Ispirazioni per conto del Mary Kay Global Design Studio. “Durante le settimane della moda, i makeup artist che collaborano con Mary Kay hanno lanciato alcune delle maggiori tendenze stagionali. Gli appassionati di bellezza possono copiare il look visto sulla passerella o ripensare l'ispirazione per crearne uno tutto loro.”

Notizie salienti sulle settimane della moda

Tenuta a Kiev dal 31 agosto al 4 settembre 2019, la Settimana della moda in Ucraina (Ukrainian Fashion Week, UFW) ha inaugurato gli eventi sponsorizzati da Mary Kay in Europa. Sotto la direzione artistica del makeup artist capo MartElle, un team di 40 esperti in bellezza, tutti membri della forza vendita indipendente di Mary Kay, hanno preparato le modelle per 30 stilisti ucraini e hanno realizzato 350 look di trucco diversi nel corso dell'evento UFW. Una delle sfilate di moda era una collaborazione per un'esclusiva collezione limitata di reggiseni rosa tra Mary Kay Ukraine e il marchio di biancheria intima Keòsme a sostegno delle donne cui è stato diagnosticato il cancro al seno. Il dieci percento dei proventi generati dalla vendita di questa collezione esclusiva verrà donato a un'organizzazione ucraina senza scopo di lucro impegnata nella promozione della salute e del benessere delle donne.

Giornate della moda di Mercedes-Benz a Bratislavaè stato l'evento successivo che si è svolto a Bratislava dal 16 al 19 settembre e a Praga il 5 e il 6 ottobre. Per il secondo anno consecutivo, Mary Kay Slovakia era il Makeup artist ufficiale per l'evento. I truccatori hanno creato gli eccezionali look di trucco delle modelle e sono comparsi in storie dietro le quinte su Fashion TV. Ispirati dall'Ambasciatore della bellezza globale di Mary Kay Luis Casco, i look speciali “peltro luccicante” (Sparkling Pewter), “fascino sensuale” (Sultry Glam), “champagne dolce” (Sweet Champagne) e “oro granato” (Garnet Gold) sfoggiati in passerella hanno riscosso un grandissimo successo. La sfilata tenuta il 17 dicembre a Bratislava ha concluso l'edizione del 2019 delle Giornate della moda.

Mary Kay Russia ha funto da Makeup artist ufficiale della Settimana della moda di Mercedes-Benz in Russia (Mercedes-Benz Fashion Week Russia o MBFW Russia) per 7 anni di fila, ovvero per 13 stagioni consecutive. MBFW Russia, l'evento dedicato al mondo della moda più grande dell'Europa orientale, si è svolto a Mosca dal 15 al 19 ottobre. Luis Casco, e il famoso makeup artist Andrey Shilkov hanno co-creato i look per 109 delle 119 sfilate, mentre un team di truccatori della forza vendita indipendente di Mary Kay Russia ha rappresentato il marchio dietro le quinte. Lo straordinario look ideato per la sfilata di moda di Te Amo Couture è il risultato della collaborazione esclusiva tra Casco e Shilkov.

La Settimana della moda in Bielorussia (Belarus Fashion Week, BFW), svoltasi dal 17 al 20 ottobre 2019 a Minsk, ha concluso una stagione di settimane della moda coronata da successo per Mary Kay nell'Europa orientale. Mary Kay è stata Makeup artist ufficiale per BFW per la settima stagione consecutiva. Un team di professionisti della bellezza facenti parte della forza vendita indipendente di Mary Kay Belarus ha creato 650 look da passerella e niente meno che 500 trasformazioni del look sotto la guida dell'esperto professionista della bellezza Alexander Kiryniuk, il quale ha anche presentato le nuove tendenze stagionali.

Informazioni su Mary Kay

