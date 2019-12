Mary Kay inspireert beautytrends op de voorjaar/zomer Fashion Weeks 2020 in Europa

Sheryl Adkins Green, CMO at Mary Kay and Creative & Inspiration Officer for the Mary Kay Global Design Studio. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS, VS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc. blijft haar stempel drukken op de beauty-industrie door haar doorlopende samenwerking met de Fashion weeks in Oekraïne en Wit-Rusland, Mercedes-Benz Fashion Rusland, en Bratislava Fashion Days in Slowakije en Tsjechië.

“Als innovator van beauty trends, heeft Mary Kay samen met beauty artiesten, de runway looks voor 2020 voor fashion weeks in heel Europa onthuld”, stelde Tara Eustace, voorzitter van Mary Kay voor de Europese regio. “De runways tijdens Fashion Week zijn het perfecte podium om inspiratie te delen, onze innovaties te introduceren in de modewereld en make-up-trends in al deze landen te verbeteren.”

Designers, influencers, sterren, make-up-artiesten, beauty bloggers en editors hebben alle vijf events bijgewoond waar Mary Kay de officiële beauty partner was voor het Fashion Week-seizoen voorjaar/zomer 2020.

“De Mary Kay Global Design Studio is 10 jaar geleden gecreëerd om beautytrends te inspireren en innovatie, creativiteit en individualiteit aan te moedigen door wereldwijde samenwerkingen”, zei Sheryl Adkins-Green, Chief Marketing Officer, en Creative & Inspiration Officer voor de Mary Kay Global Design Studio. “Tijdens fashion weeks onthullen make-up-artiesten in samenwerking met Mary Kay sommige van de grootste trends van het seizoen. Liefhebbers van beauty kunnen de look krijgen ‘zoals gezien’ op de runway of inspiratie op te doen om hun eigen look te creëren.”

Hoogtepunten van Fashion Weeks:

Gehouden in Kiëv tussen 31 augustus - 4 september, 2019, was de Fashion Week Oekraïne (UFW) het eerste door Mary Kay gesponsorde event in Europa. Onder de artistieke leiding van makeup-artist MartElle, bereidde een team van 40 beauty artists, allemaal leden van de onafhankelijke verkoopteam van Mary Kay, de runway models voor 30 Oekraïense designers en lieten tijdens UFW 350 verschillende makeup-looks zien. Een van de modeshows was een exclusieve capsule roze beha-collectie samenwerking tussen Mary Kay Oekraïne en het lingeriemerk Keòsme, met het doel om vrouwen te ondersteunen bij wie de diagnose borstkanker is vastgesteld. Tien procent van de opbrengst van de exclusieve collectie zal worden geschonken aan een Oekraïense liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van vrouwen.

Bratislava Fashion Days door Mercedes-Benz ging verder in Bratislava van 16-19 september en in Praag van 5-6 oktober. Mary Kay Slowakije was voor het tweede jaar op rij de Official Makeup Artist voor het event. Makeup artiesten hebben de geweldige make-up-looks ontwikkeld van runway models en traden op achter de schermen op Fashion TV. Geïnspireerd door Mary Kay’s Global Beauty Ambassador Luis Casco, werden de “Sparkling Pewter,” “Sultry Glam,” “Sweet Champagne,” en “Garnet Gold” speciale looks de hoogtepunten van de shows. De show van 17 december in Bratislava was de afsluiting van de editie van 2019 van de Fashion Days.

Mary Kay Rusland heeft de Official Makeup Artist van de Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW Russia) 7 jaar achter elkaar gewonnen—13 achtereenvolgende seizoenen. Het grootste mode-event in Oost-Europa, MBFW Rusland werd van 15-19 oktober gehouden in Moskou. Luis Casco, en de beroemde make-up-artist Andrey Shilkov, hebben samen de looks voor 109 shows van in totaal 119 gemaakt, terwijl een make-up-team van het onafhankelijke verkoopteam van Mary Kay Russia achter de schermen het merk vertegenwoordigden. De adembenemende beauty-look voor de Te Amo Couture runway show was het resultaat van de exclusieve Casco-Shilkov samenwerking.

De Belarus Fashion Week (BFW) gehouden in Minsk van 17-20 oktober 2019, rondde een succesvol Fashion Week seizoen af voor Mary Kay in Oost-Europa. Mary Kay was BFW Official Makeup Artist voor het 7e achtereenvolgende seizoen. Een team van beauty artiesten van het onafhankelijke verkoopteam van Mary Kay Wit-Rusland creëerden 650 runway looks en niet minder dan 500 make-overs onder het toeziend oog van beauty artiest maestro Alexander Kiryniuk, die ook de trends van het seizoen presenteerde.

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 55 jaar geleden met drie doelen opgericht: goede kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevers tegen huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. Mary Kay Ash’s oorspronkelijke visie straalt nog steeds - met iedere lipstick weer. Meer informatie is te vinden op MaryKay.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.