埃爾奧拉皇家委員會推出第二屆沙烏地阿拉伯坦托拉冬日節文化、遺產和慶祝嘉年華

沙烏地阿拉伯埃爾奧拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--第二屆坦托拉冬日節(Winter at Tantora Festival)今日在沙烏地阿拉伯西北部的埃爾奧拉(AlUla)揭幕，這場為期三個月的慶典將展示融合東西方元素的國際頂尖音樂、藝術和文化活動，而數千年來，埃爾奧拉小鎮也一直是聯繫東西方之間的橋樑。

就在幾個月前，沙烏地阿拉伯開始對49個國家的公民簽發旅遊簽證，讓沙烏地之旅不再遙遠，同時還推出全球性的行銷活動，宣傳埃爾奧拉的聯合國教科文組織世界遺產黑格拉(Hegra)及其他景點。

此次冬日節是活動主辦者埃爾奧拉皇家委員會(Royal Commission for AlUla)於 10月份在巴黎所推出的文化宣言中的一部分內容，文化宣言為一項長期策略的一部分，旨在促進該地區的改革開放，將其打造為全球生活博物館以及文化、遺產和藝術中心。

坦托拉冬日節將從12月19日起延續12個週末，將舉辦一系列豐富精彩的活動，包括世界著名的達卡拉力賽(Dakar Rally)、國際熱氣球節、世界第二長耐力賽馬、世界首創的沙漠馬球錦標賽，一些全球知名的餐廳也將在現場設置「快閃店」。

在冬日節期間，Omar Khairat和Andrea Bocelli等一些國際頂尖表演者將在擁有壯觀鏡面牆的Maraya劇場獻藝，劇場可容納500人，擁有歌劇級音效。

冬日節的遊客還會見到許多埃爾奧拉當地社區的年輕人並與他們互動，各式各樣的酒店、文化、自然、環境培訓課程以及海外學習機會，對當地年輕人大有助益，包括有24人前往巴黎的FERRANDI Paris烹飪學院。

冬日節期間，這些年輕的廚師將和米其林星級大廚們一起，採用來自埃爾奧拉富饒山谷的當地食材，融合傳統配方與現代烹飪技法，為遊客創作世界一流的美食佳餚。

RCU執行長Amr AlMadani表示：「冬日節的遊客將有獨一無二的機會，在我們於2020年10月對全世界重新開放之前，先探訪體驗這座世界最神秘的古鎮及其壯觀遺址的魅力。

「他們將能夠一睹這個數千年來文化交匯中心的風采，並有機會在熱氣球上俯瞰這裡的旖旎風光，乘坐刺激的敞篷複翼飛機翱翔在沙漠群山上空，或是乘坐傳統老式Land Rover探索隱秘峽谷。」

埃爾奧拉皇家委員會也已完成埃爾奧拉機場的大型基礎設施建設工作，令運力增為四倍，達到每年40萬遊客，並升級了當地山區度假村以改善遊客體驗。

埃爾奧拉將成為全球旅遊目的地，吸引那些尋求獨特體驗，希望充分發掘風景的深刻內涵和歷史背景的遊客——在這裡的生活環境中，自然和文化遺產完美融合。經由保護我們珍貴的自然景觀和文化遺產，這個開放式的「博物館」將成為沙烏地阿拉伯帶給世界的禮物，一定會讓遊客留下難忘而美好的回憶。

在冬日節開幕的週末，將舉行埃爾奧拉古老的慶典活動“Authentic AlUla”，在具代表性的坦托拉日晷宣告冬日種植季開始，而冬日節的名稱也是由此而來。這是12個特別主題週末的第一項週末活動。

致編者

如欲瞭解坦托拉冬日節的更多資訊以及旅遊套餐和娛樂文化活動的詳情，請登入www.experiencealula.com。

如欲瞭解埃爾奧拉皇家委員會如何與社區合作發展世界級旅遊目的地，請登入www.rcu.gov.sa。

*來源：AETOSWire

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