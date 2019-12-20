埃尔奥拉皇家委员会推出第二届沙特阿拉伯坦托拉冬日节文化、遗产和庆祝嘉年华

沙特阿拉伯埃尔奥拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--第二届坦托拉冬日节(Winter at Tantora Festival)今日在沙特阿拉伯西北部的埃尔奥拉(AlUla)启幕，这场为期三个月的庆典将展示融合了东西方元素的国际顶尖音乐、艺术和文化活动，而数千年来，埃尔奥拉小镇也一直是联系东西方之间的桥梁。

就在几个月前，沙特阿拉伯开始对49个国家的公民签发旅游签证，让沙特之旅不再遥远，同时还通过全球性的营销活动宣传埃尔奥拉的联合国教科文组织世界遗产黑格拉(Hegra)及其他景点。

此次冬日节是活动主办方埃尔奥拉皇家委员会(Royal Commission for AlUla)于10月份在巴黎所推出的文化宣言的其中一部分内容，作为一项长期战略的一部分，文化宣言旨在促进该地区的改革开放，将其打造为全球生活博物馆以及文化、遗产和艺术中心。

坦托拉冬日节将从12月19日起一直持续12个周末，将举办一系列丰富多彩的活动，包括世界著名的达喀尔拉力赛(Dakar Rally)、国际热气球节、世界第二长耐力赛马、世界首创的沙漠马球锦标赛，一些全球知名餐厅也将在现场设置“快闪店”。

在冬日节期间，Omar Khairat和Andrea Bocelli等一些国际顶尖表演艺人将在拥有壮观镜面墙的Maraya剧场献艺，剧场可容纳500人，拥有歌剧级音效。

冬日节的游客还会见到许多埃尔奥拉当地社区的年轻人，和他们一起交流，各式各样的酒店、文化、自然、环境培训课程以及海外学习机会为当地年轻人提供了很大的帮助，包括有24人前往巴黎的FERRANDI Paris烹饪学院学习。

冬日节期间，这些年轻的厨师将和米其林星级大厨们一起，采用来自埃尔奥拉富饶山谷的当地食材，融合传统配方与现代烹饪技法，为游客献上世界一流的美食佳肴。

RCU首席执行官Amr AlMadani表示：“冬日节的游客将有独一无二的机会在我们2020年10月向世界重新开放之前探访体验这座世界最神秘的古镇及其壮观遗址的魅力。

“他们将能够一睹这个数千年来文化交汇中心的风采，并有机会在热气球上俯瞰这里的旖旎风光，乘坐刺激的敞篷复翼飞机翱翔在沙漠群山上空，或是乘坐传统老式路虎探索隐秘峡谷。”

埃尔奥拉皇家委员会还在埃尔奥拉机场完成了一项大型基础设施建设工作，令运力增加至四倍，达到每年40万游客，并升级了当地山区度假村以改善游客体验。

埃尔奥拉将成为一个全球旅游目的地，吸引着那些寻求独特体验，希望充分发掘风景的深刻内涵和历史背景的游客——在这里的生活环境中，自然和文化遗产完美融合。通过保护我们珍贵的自然景观和文化遗产，这个开放式的“博物馆”将成为沙特阿拉伯带给世界的礼物，一定会让游客留下难忘而美好的回忆。

在冬日节开幕的周末，将举行埃尔奥拉古老的庆典活动“Authentic AlUla”，它标志着坦托拉日晷中冬日种植季的到来，而冬日节也正是得名于此。这是12个特别主题周末的第一项周末活动。

致编者

如需了解坦托拉冬日节的更多信息以及旅游套餐和娱乐文化活动的详情，请登录www.experiencealula.com。

如需了解埃尔奥拉皇家委员会如何与社区合作发展世界级旅游目的地，请登录www.rcu.gov.sa。

*来源：AETOSWire

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