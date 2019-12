Schlumberger torna-se a primeira empresa de serviços E&P a se comprometer com metas de redução de emissões baseadas na ciência

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger anunciou hoje seu compromisso de definir uma meta baseada na ciência para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE). O compromisso da Schlumberger foi enviado à iniciativa de metas baseadas na ciência (Science Based Targets, SBTi) e, de acordo com os critérios definidos, a Schlumberger definirá sua meta de redução até 2021. Esse compromisso faz parte da liderança de pensamento da empresa e se concentra na sustentabilidade ambiental e social por meio de seu programa de Administração Global líder do setor.

As metas baseadas na ciência, alinhadas com as ciências climáticas mais recentes, devem atender aos objetivos do Acordo de Paris, um acordo desenvolvido em 2016 pela Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima das Nações Unidas (UNFCCC), que visa reduzir as emissões de GEE. O Acordo de Paris concentra-se em limitar o aquecimento global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais.

O diretor executivo da Schlumberger Olivier Le Peuch disse: “O setor de energia tem um papel fundamental a desempenhar na redução dos efeitos das mudanças climáticas. A Schlumberger busca liderar mudanças positivas e mensuráveis nas emissões de GEE dentro do setor para ajudar a reduzir as mudanças climáticas. A aplicação de nossas tecnologias ambientalmente responsáveis, líderes do setor, ajudará a promover a eficiência do processo e a redução da pegada ambiental.”

A iniciativa SBTi defende o estabelecimento de metas baseadas na ciência como uma maneira poderosa de aumentar a vantagem competitiva das empresas na transição para a economia de baixo carbono. É uma colaboração entre CDP, Pacto Global das Nações Unidas (United Nations Global Compact, UNGC), Instituto de Recursos Mundiais (World Resources Institute, WRI) e Fundo Mundial para a Natureza (World Wide Fund for Nature, WWF) e um dos compromissos da We Mean Business Coalition.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 105.000 pessoas que representam mais de 140 nacionalidades, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,82 bilhões em 2018. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

