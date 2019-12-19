Terason與安克生醫股份有限公司合作提供更高效的解決方案以評估和診斷阻塞型睡眠呼吸中止症

麻薩諸塞州伯林頓和臺灣臺北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於麻薩諸塞州伯林頓的全球一流超音波影像公司Terason已經與安克生醫股份有限公司(AmCad BioMed Corporation)合作，為安克生醫的創新阻塞型睡眠呼吸中止症(OSA)解決方案AmCAD®-UO提供超音波影像技術。

該夥伴關係可因應市場對更高效解決方案的強勁需求，這些解決方案可幫助 醫生評估OSA的風險，全球逾4.25億人患有OSA。

AmCAD-UO是世界上首個獲得FDA核准的上呼吸道評估解決方案，利用人工智慧(AI)來分析和重建採自清醒病患的上呼吸道超音波影像，該影像係使用Terason的超音波影像技術取得。此舉使醫生能夠更快評估睡眠呼吸中止症的根本病因，並評估中度/嚴重OSA患者。

業界先驅、Terason創辦人及執行長Alice Chiang博士表示：「我們的超音波影像技術能與安克生醫的AI和進階訊號處理相結合，進而改變醫生評估和診斷阻塞型睡眠呼吸中止症的方式，這令我們感到很高興。這項直覺式解決方案利用Terason超音波影像卓越的清晰度，醫生採用該方案就能在一小時之內取得病患的上呼吸道診斷資訊，將以往效率不彰的流程轉變為簡便的門診程序。」

AmCAD-UO解決方案推出初期即在業界受到歡迎，俄亥俄州克利夫蘭的大型非營利醫療綜合體克利夫蘭大學醫院醫療中心在美國率先採用該方案。

安克生醫總裁Yi -Li Lee表示：「我們感到非常樂觀，我們的AmCAD®-UO解決方案在克利夫蘭大學醫院醫療中心部署，將為業界的廣泛接納奠定基礎，業界正在尋求更有效率的方法來評估阻塞型睡眠呼吸中止症。我們的獨家技術以及與Terason的夥伴關係，為臨床研究、預測手術成功、治療分析和追蹤開啟了無限可能。」

關於Terason

Teratech Corporation旗下的Terason是全球性醫學超音波影像公司，總部位於麻薩諸塞州伯林頓。Terason是率先取得彩色擕帶式超音波儀專利的公司，是超音波影像領域的市場領袖。自2000年以來，Terason生產擕帶式超音波產品和技術，為臨床工作者、醫院、門診中心和OEM合作夥伴提供超音波系統。欲瞭解進一步資訊，請造訪www.terason.com。

關於安克生醫股份有限公司：

安克生醫股份有限公司(AmCad)創立於2008年，2015年3月在臺北證交所掛牌上市（交易代碼：4188）。AmCad致力於開發創新電腦輔助檢測和診斷(CAD)器材。此外，AmCad致力於開發可輔助醫療專業人員做出更精準早期診斷的獨特產品。欲瞭解進一步資訊，請造訪www.amcad.com.tw/

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