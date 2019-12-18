山東方坦思宣布與楊森製藥達成授權合約將開發抗IL-17A單株抗體並使其商品化

中國山東濟南--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--山東方坦思生製藥有限公司（「方坦思」）今日宣布與強生公司旗下的一家楊森製藥公司（「楊森」）簽訂專屬授權、開發和商品化協議，在中華人民共和國（「中國」）包括香港特別行政區（「香港」）、澳門特別行政區（「澳門」）、臺灣和韓國開發含有抗IL-17A單株抗體的醫藥產品並使其商品化。

「我們與楊森在開發這種新型單株抗體上的協議反映了我們對介白素17A作為一種重要的治療靶點的強烈興趣，以及我們對其有著革新若干種疾病的治療方式和顯著改善患者生活品質的潛力的信心，」山東方坦思的CEO褚延梁說。「有了我們當地政府和投資人提供的承諾和資源，我相信我們與楊森的合作會是我們探索和發現新型藥物幫助世界各地患者的一個嶄新的開始。」

關於山東方坦思生物製藥有限公司

方坦思是一家國際創新型生物製藥公司，位於中國濟寧，並在濟南設有生物醫藥研發基地，位置便利。公司專注於呼吸系統疾病、炎症和自體免疫疾病和癌症為主的三個治療領域。其願景是成為一家綜合性的生物製藥公司，透過內部研發和授權/合作專案在全球探索、開發、製造和商品化醫療產品。有關方坦思的更多資訊，請造訪 http://www.fontaceapharma.com

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