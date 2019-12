Eerste patiënten in Europa starten met het nieuwe Omnipod DASH ™ insuline managementsysteem van Insulet in Nederland en het Verenigd Koninkrijk

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) (Insulet or the Company), de wereldleider in draadloze insulinepomptechnologie met zijn Omnipod® Insulin Management System (Omnipod-systeem), heeft vandaag de introductie aangekondigd van het nieuwe Omnipod DASH ™ Insuline Management Systeem (Omnipod DASH-systeem) in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het draadloze Omnipod DASH-systeem biedt tot drie dagen non-stop insulinetoediening, zonder dagelijkse injecties en stelt personen in staat hun diabetes discreet en intuïtief te beheren via een nieuwe touchscreen-interface met meer vrijheid en flexibiliteit zodat zij zich maximaal kunnen concentreren op hun eigen leven.

Het nieuwe systeem van Insulet is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken, wat ten goede moet komen aan gebruikers, hun zorgverleners en de zorgverleners die hun diabetes behandelen. Insulet won onlangs 'Medical Device Company of the Year' op de prestigieuze Diabetes Professional Conference in oktober 2019 te Londen1, vanwege erkenning voor excellentie in het lanceren van activiteiten in Europa sinds 1 juli 2018. Mensen met diabetes in het King’s College Hospital in Londen en een toonaangevend ziekenhuis in Amsterdam behoren nu tot de eersten in Europa die toegang hebben tot het nieuwe systeem van Insulet.

We zijn sterk gericht op gepersonaliseerde zorg en keuzevrijheid, die beiden buitengewoon belangrijk zijn als het gaat om de algehele klantervaring, ”zei DJ Cass, hoofd van International. "Onze klanten vormden de kern van onze ontwikkelingsinspanningen bij het ontwerpen van onze nieuwe productinnovatie, en we zijn er trots op voort te bouwen op de bestaande voordelen van pod-therapie, die flexibiliteit, gebruiksgemak en discretie biedt."

Het Omnipod DASH-systeem beschikt over een slangloze, waterdichte * pod die tot 72 uur non-stop insuline levert met een intuïtieve, persoonlijke kleuren-Touchscreen Persoonlijke Diabetes Manager (PDM) die een ‘’locked’’ smartphone is. Het Omnipod DASH-systeem is ontworpen als basis voor de toekomstige innovatie van Insulet.

Dr. Pratik Choudhary, Senior Docent en Consultant Diabetes aan King’s College London verklaarde: “King's is er trots om een van de eerste centra te zijn die het Omnipod DASH ™ -systeem in Europa aanbiedt, wat zal helpen bij het uitbreiden van de keuze voor mensen met diabetes, inclusief diegenen die meerdere dagelijkse injecties (MDI) gebruiken of insulinepomptherapie overwegen. Het systeem is zo intuïtief en gemakkelijk te gebruiken dat het ons als zorgverleners in staat stelt meer tijd aan onze patiënten te besteden in plaats van met de technologie. "

Ben Smith, een van de eerste personen in Europa die via het King’s College London voor het Omnipod DASH-systeem heeft gekozen: “Het Omnipod®-systeem heeft een enorme impact op mijn kwaliteit van leven - het feit dat het draadloos en waterdicht is * betekent vooral dat ik door kan gaan met mijn dagelijkse routine. Met het nieuwe Omnipod DASH ™ -systeem is de PDM net als een mobiele telefoon en heb ik een nog duidelijker beeld van mijn diabetesmanagement! ”

Het Omnipod DASH-systeem is beschikbaar voor alle leeftijden. Ga voor meer informatie naar www.myomnipod.com. Productafbeeldingen zijn beschikbaar voor mediagebruik op http://www.myomnipod.com/en-gb/press-kit.

Over het Omnipod DASH-systeem:

Het Omnipod DASH-systeem van Insulet is ontworpen als basis voor toekomstige innovaties. Het Omnipod DASH-systeem is ontworpen met focus voor discretie en gebruiksgemak en is een continu insulinetoedieningssysteem bestaande uit twee eenvoudige componenten: een draadloze, waterdichte *, pod met Bluetooth® draadloze technologie (maximaal 200 eenheden insuline) en een moderne kleuren-touchscreen Persoonlijke Diabetes Manager (PDM) die de pod bestuurt. Het Omnipod DASH-systeem, dat in juni 2018 FDA-goedkeuring heeft gekregen, en CE-markering in september 2019, is de enige DTSec- en ISO 27001-gecertificeerde insulinepomp voor cyber- en informatiebeveiliging en veiligheid.

*De Pod heeft een IP28-specificatie voor waterdichtheid tot een diepte van 7,6 meter gedurende 60 minuten. De PDM is niet waterdicht. †

Over Insulet Corporation:

Insulet Corporation (NASDAQ: PODD), met hoofdkantoor in Massachusetts, is een innovatief bedrijf in medische hulpmiddelen dat zich toelegt op het vergemakkelijken van het leven van mensen met diabetes en andere aandoeningen door het gebruik van het Omnipod-productplatform. Het Omnipod-insulinemanagementsysteem biedt een uniek alternatief voor traditionele insulinetoedieningsmethoden. Met zijn eenvoudige, draagbare ontwerp biedt de wegwerp Pod tot drie dagen non-stop insulinetoediening, zonder dat u een naald hoeft te zien of te haneteren. Insulet maakt ook gebruik van het unieke ontwerp van zijn pod, door zijn Omnipod-technologieplatform aan te passen voor de levering van niet-insuline subcutane geneesmiddelen in andere therapeutische gebieden.

Ga voor meer informatie naar: www.insulet.com en www.myomnipod.com. Ga voor informatie over Nederland naar: http://www.myomnipod.com/nl-nl/home. Ga voor Engelse informatie naar: www.myomnipod.com/en-gb.

1 The Diabetes Professional Care (DPC) Industry Awards in association with the Diabetes Times celebrates achievements, standards of excellence and commitment to quality and positive outcomes led by companies working in the community. Insulet was awarded ‘Medical Device Company of the Year’. For additional information, please see: http://diabetespcawards.com/winners-crowned-at-2019-dpc-industry-awards/.