山东方坦思宣布与杨森制药达成许可协议将开发抗IL-17A单克隆抗体并使其商业化

2019年12月17日[美国东部时间--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 山东方坦思生制药有限公司（“方坦思”）今日宣布与强生公司旗下的一家杨森制药公司（“杨森”）签订独家许可、开发和商业化协议，在中华人民共和国（“中国”）包括香港特别行政区（“香港”）、澳门特别行政区（“澳门”）、台湾区域（“台湾”） 和韩国开发含有抗IL-17A单克隆抗体的医药产品并使其商业化。

“我们与杨森在开发这种新型单克隆抗体上的协议反映了我们对介白素17A作为一种重要的治疗靶点的强烈兴趣，以及我们对其有着革新若干种疾病的治疗方式和显著改善我们患者的生活质量的潜力的信心，”山东方坦思的CEO褚延梁说。“有了我们当地政府和投资者提供的承诺和资源，我相信我们与杨森的合作会是我们探索和发现新型药物帮助世界各地患者的一个崭新的开始。”

关于山东方坦思生物制药有限公司

方坦思是一家国际创新型生物制药公司，位于中国济宁，并在济南设有生物医药研发基地，位置便利。公司专注于呼吸系统疾病，炎症和自身免疫性疾病和癌症为主的三个治疗领域。其愿景是成为一家综合性的生物制药公司，通过内部研发和许可/合作项目在全球范围内探索、开发、制造和商业化医疗产品。有关方坦思的更多信息，请访问 http://www.fontaceapharma.com