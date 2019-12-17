QInsure在FINEOS Claims上啟用

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人壽、意外和健康保險之團體和個人核心系統的市場領先提供商FINEOS Corporation (ASX:FCL)今天宣佈，QSuper旗下保險分支機構QInsure已成功在FINEOS Claims上啟用，QSuper是澳大利亞最大和最受尊敬的退休基金之一。

QInsure和FINEOS的此次合作將主要帶來基礎作業提升方面的變化，包括涵蓋壽險、永久完全傷殘(TPD)和收入保護等索償流程和工作流程的改進、整合和自動化。該計畫的主要亮點包括自動支付計算和FSC操作守則解決方案，可幫助案例管理人兌現保險承諾並履行監管義務。總體理念專注於以成員為中心的索償結果，包括帶有FINEOS嵌入式分析和成員通信綜合生成功能的自動索償管理。

談及此專案，QInsure主管Phil Fraser表示：「經過廣泛徵求建議書(RFP)，並完成大量盡職調查，我們選擇FINEOS為合作夥伴。該協力合作關係一直非常良好，且該專案已創造出高品質結果。這有賴雙方提供強有力的領導和治理，在業務和資訊科技領域密切合作，並堅持FINEOS全面的開箱即用解決方案。在簡化的索償流程中，我們已看到該計畫的關鍵目標之一得以實現，使我們的索償經理能夠擺脫日常管理工作，從而專注於為QSuper成員提供更卓越的成果。」

FINEOS行政總裁Michael Kelly補充道：「對我們在澳大利亞的組織而言，這是令人興奮的專案，我們很高興與QInsure合作，協助他們進一步改善服務。FINEOS擁有市場領先的產品和非常強大的本地團隊，已與澳大地亞和紐西蘭地區一些最大和最受推崇的保險公司建立牢固關係。我們的產品在本地擁有1萬多名授權用戶，每年幫助處理數百萬件索償。我們為高度專注於增加商業價值感到自豪，並很高興Qinsure加入不斷發展壯大的FINEOS群體。」

關於FINEOS Corporation Limited

FINEOS是全球人壽、意外和健康保險核心系統的一流提供商，為美國十大團體人壽和健康保險公司中的六家和澳大利亞六大人壽保險公司提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，持續快速擴大規模，與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作。

FINEOS平臺為客戶提供完整的端到端核心保險管理，包括FINEOS AdminSuite核心產品套件及附加產品FINEOS Engage，支持數位化參與，以及FINEOS Insight的分析和報告功能。

查詢更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

關於QInsure

QInsure成立的目的是為QSuper獨家提供團體壽險保單，以便能夠為QSuper成員提供壽險福利，作為其退休金成員資格的一部分。

QInsure是澳大利亞第一家由退休基金設立的保險公司，成立於2015年7月29日，是QSuper Limited的全資子公司，從2016年7月1日起開始發放壽險保單。該公司擁有經營保險公司業務的ASFL和APRA牌照，並設有獨立董事會和經營領導團隊。

關於QSuper

QSuper的成立始於1912年國會法案，創建了目前被稱為QSuper Group的實體。

經過多年發展，QSuper已擴大成為針對昆士蘭公共部門所有現任和前任員工及其配偶的退休基金，且目前已是昆士蘭最大的超級基金和澳大利亞最大的基金之一。QSuper已擴大其產品和服務範圍，客戶群現已超過58.5萬，旗下管理資金逾1130億美元。

隨著2016年通過的立法取消加入基金的資格限制，QSuper從2017年7月1日起已能夠歡迎更多澳大利亞人體驗QSuper的服務。

查詢更多資訊，請造訪https://qsuper.qld.gov.au/

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