 Voluntis annonce sa collaboration avec Salesforce pour lancer une plateforme de prescription et de remboursement des thérapies digitales

Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960) (Paris:VTX), leader des thérapies digitales (DTx), annonce aujourd'hui sa collaboration avec Salesforce, le leader mondial du CRM, pour mettre en œuvre Voluntis Practice Solutions (VPS), sa plateforme complète de services de prescription et de remboursement DTx. Les solutions Health Cloud, Community Cloud, Sales Cloud et Einstein Analytics de Salesforce seront déployées conjointement pour opérer VPS.

Les professionnels de santé ont souvent besoin de soutien pour intégrer les thérapies digitales dans leur organisation au quotidien et facturer les activités de gestion à distance des patients tout au long de leur parcours thérapeutique. Voluntis a lancé l'une des gammes de services les plus complètes de l'industrie pour répondre à ces besoins, en commençant par le domaine du diabète. Grâce à ce partenariat avec Salesforce, Voluntis automatisera ces tâches administratives, ce qui permettra aux professionnels de santé d'adopter plus facilement les thérapies digitales au sein de leur pratique quotidienne. De plus, l'utilisation de l'IA aidera à identifier et à anticiper les comportements des utilisateurs, en favorisant des interactions hautement personnalisées qui contribueront à l'engagement prolongé des patients, à l'amélioration des résultats des traitements et à une gestion clinique plus efficace.

L'objectif initial de la plateforme, dont la mise en service est prévue au deuxième trimestre 2020, est de soutenir les pratiques utilisant les solutions propriétaires de Voluntis aux États-Unis et d'automatiser le support des activités de facturation des professionnels de santé et de gestion du cycle des revenus. La plateforme intégrera les codes CPT récemment établis par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) aux Etats-Unis en vue d’encourager l'adoption des technologies numériques pour la gestion des maladies chroniques.

Le partenariat est conçu pour permettre l'extension future de la plateforme à des solutions de santé digitales développées par des tiers, à d'autres zones géographiques et à d'autres schémas de remboursement, y compris les contrats de performance (value-based care).

Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis : « Nous sommes ravis de répondre à la demande croissante des équipes de soins avec une plateforme de services complets reposant sur une solution CRM leader sur le marché. Les produits Salesforce, l'analyse et l'intelligence artificielle sont parfaitement adaptés à notre objectif d'offrir une expérience utilisateur unique. Nous nous réjouissons de cette collaboration alors que se poursuit l’essor de nos solutions ».

Ashwini Zenooz, MD, SVP et GM pour Healthcare and Life Sciences, Salesforce : « Les thérapies digitales constituent l'un des secteurs de la santé numérique qui connaît la croissance la plus rapide, et cette collaboration illustre parfaitement comment Health Cloud peut permettre des cas d'usage innovants s'appuyant sur les meilleures technologies au service des patients pour améliorer la gestion des maladies chroniques. Nous sommes ravis de nous associer à Voluntis et de l'aider à développer son leadership dans le domaine des thérapies digitales ».

A propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies digitales, notamment en diabète et en oncologie. Voluntis a établi des partenariats de longue date avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie telles que AbbVie, AstraZeneca, Roche, Sanofi et Onduo. Basé à Boston et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com

Voluntis est cotée au compartiment C d’Euronext Paris

Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960

À propos de Salesforce

Salesforce est le leader mondial de la gestion de la relation client (CRM), rapprochant les entreprises de leurs clients à l'ère numérique. Fondée en 1999, Salesforce permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité de tirer parti des puissantes technologies Cloud, mobile, sociale, Internet des objets, intelligence artificielle, voix et blockchain pour créer une vision 360° au service de leurs clients. Pour plus d'informations sur Salesforce (NYSE : CRM), consultez le site www.salesforce.com