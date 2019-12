QInsure gaat live met FINEOS Claims

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX:FCL), de marktleider inzake het leveren van groeps- en individuele kernsystemen voor levens-, ongevallen- en gezondheidsverzekering, maakte vandaag bekend dat QInsure, de verzekeringsafdeling van QSuper, een van de grootste en meest gerespecteerde pensioenfondsen van Australië’, met succes live is gegaan met FINEOS Claims.

Het partnerschap tussen QInsure en FINEOS zal veranderingen teweegbrengen die gericht zijn op een fundamentele operationele verhoging, waaronder verbeterde, geïntegreerde en geautomatiseerde processen en workflow voor claims die leven, volledige en blijvende invaliditeit en inkomensbescherming dekken. De krachtlijnen van het programma omvatten automatische berekeningen van betalingen en FSC Code of Practice-oplossingen die casemanagers helpen de verzekeringsbelofte na te komen en te voldoen aan de regelgevingsverplichtingen. De overkoepelende filosofie was gericht op resultaten van de claims waarin de leden centraal staan, inclusief het automatische beheer van claims met ingebedde analyses van FINEOS en de geïntegreerde aanmaak van correspondentie aan leden.

Phil Fraser, hoofd van QInsure, zei over het project “Wij hebben een allesomvattend verzoek om een voorstel gedaan en een grondig due diligence-onderzoek uitgevoerd en om uiteindelijk FINEOS te kiezen als onze partner. Het samenwerkend partnerschap is uiterst positief geweest en het project heeft resultaten van topkwaliteit opgeleverd. Wij hebben dit bereikt doordat beide partijen blijk gaven van een sterk leiderschap en bestuur, zeer nauw samen te werken over de grenzen van business en IT heen en de allesomvattende, originele oplossingen van FINEOS consequent toe te passen. Wij zien een van de voornaamste doelstellingen van dit programma al tot leven komen in onze gestroomlijnde claimsprocessen, waardoor onze Claim Managers, die ontheven zijn van administratieve routinetaken, zich kunnen toeleggen op het bezorgen van nog uitmuntender resultaten aan QSuper-leden.”

Michael Kelly, CEO van FINEOS, voegde daaraan toe “Dit is een spannend project geweest voor ons in Australië en met QInsure samenwerken om hen te helpen hun service nog verder te verbeteren was een waar genoegen. FINEOS heeft het marktleidende product en een zeer sterk lokaal team dat vertrouwensrelaties heeft opgebouwd met enkele van de grootste en meest gerespecteerde verzekeraars in de regio Australië en Nieuw-Zeeland – met ruim 10.000 plaatselijke gebruikers met een licentie handelt ons product elk jaar miljoenen claims af. Wij gaan prat op een haarscherpe focus op het toevoegen van zakelijke waarde en het doet ons plezier Qinsure te kunnen toevoegen aan de groeiende en florerende FINEOS-gemeenschap.”

Over FINEOS Corporation Limited

FINEOS is een vooraanstaande aanbieder van kernsystemen voor levens-, ongevallen- en gezondheidsverzekeraars wereldwijd, met 6 van de 10 grootste groeps-, levens en gezondheidsverzekeraars in de VS en 6 van de grootste levensverzekeraars in Australië. Met werknemers en kantoren over heel de wereld blijft FINEOS in sneltempo uitbreiden. De maatschappij werkt met innovatieve, vooruitstrevende verzekeraars in Noord-Amerika, Europa en Azië Pacific.

Het FINEOS Platform biedt klanten een volledige end-to-end kernverzekeringsadministratie en omvat het FINEOS AdminSuite kernproductengamma en toegevoegde producten, FINEOS Engage ter ondersteuning van digitaal engagement en FINEOS Insight voor analyse en verslaglegging.

Voor meer informatie, kijk opwww.FINEOS.com

Over QInsure

QInsure werd opgericht om exclusief groepslevensverzekeringspolissen te verstrekken voor QSuper, zodat de opbrengsten van de levensverzekering aan QSuper-leden kunnen worden uitgekeerd als onderdeel van hun lidmaatschap van het pensioenfonds.

QInsure, de eerste verzekeringsmaatschappij die werd opgericht door een pensioenfonds in Australië, werd op 29 juli 2015 opgericht als een volledige dochteronderneming van QSuper Limited en begon vanaf 1 juli f 2016 levensverzekeringspolissen af te sluiten. Het bedrijf heeft, naast ASFL- en APRA-licenties om te opereren als verzekeringsmaatschappij, ook een onafhankelijke raad van bestuur en onafhankelijk managementteam.

Over QSuper

QSuper ging van start met een parlementaire wet in 1912 waarmee de rechtspersoon werd opgericht die nu bekend staat als de QSuper Group.

Mettertijd werd QSuper groter en groeide het uit tot het pensioenfonds voor alle huidige en vroegere ambtenaren van Queensland en hun gehuwde partner. Het is nu het grootste superfonds van Queensland en een van de grootste in Australië. QSuper heeft zijn producten- en dienstengamma uitgebreid. Zijn klantenbestand bedraagt nu meer dan 585.000 en het bedrijf heeft ruim 113 miljard USD aan fondsen in beheer.

Met de goedkeuring van de wetgeving in 2016 waarmee de beperkingen werden opgeheven over wie in aanmerking komt om zich bij het fonds aan te sluiten, kon QSuper vanaf 1 juli 2017 meer Australiërs welkom heten om het Qsuper-gevoel te ervaren.

Voor meer informatie, kijk ophttps://qsuper.qld.gov.au/

