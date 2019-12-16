Elliptic Labs宣布与亚洲顶级智能手机厂商签约合作

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Elliptic Labs的创新INNERBEAUTY®AI虚拟智能接近感应技术将成为亚洲顶级手机厂商推出的新智能手机系列中不可或缺的组成部分。这家排名前五的智能手机制造商将在其即将推出的中端机型上应用Elliptic的INNER BEAUTY AI虚拟接近感应器，通过其基于超声波的软件功能取代传统的红外硬件接近感应器。 与Elliptic Labs签下这次的合作，将使该厂商能够在毫不影响外观美学或者功耗要求的情况下顺利实现全面屏设计。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen表示：“在过去的几年中，手机厂商一直致力于彻底消除手机边框。虚拟接近传感器取消了对硬件的需求，从而为手机提供了更简洁的设计和更完善的性能，同时也可以节省成本。”

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是面向智能手机、IoT和汽车行业的AI虚拟传感器的全球公司和全球领导者。 Elliptic Labs使用机器学习和/或传感器融合技术来为产品转型，将超声与现有设备传感器的数据结合起来，从而生产出更智能、更环保、更安全、更直观的设备。这使制造商无需红外、雷达和飞行时间等硬件传感器，从而节省了OEM的组件成本并释放了设计空间。 AI虚拟智能传感器平台™提供360度环绕式精准的存在检测、呼吸检测和无触摸手势交互功能。 Elliptic Labs的总部位于挪威，在美国、中国、韩国和日本均有团队运营。欲了解更多信息，请访问：www.ellipticlabs.no

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标，而INNER REFLECTION是Elliptic Labs的商标。所有其他商标或服务标记均为其各自所有者的财产。