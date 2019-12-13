GEDmatch与基因组公司Verogen合作

圣地亚哥，加利福尼亚--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--GEDmatch宣布，该公司已经加入法医基因组公司Verogen。GEDmatch作为一家消费级在线谱系分析公司，这项举措能使该公司更好的进行隐私保护，不断提高其网站用户的使用体验。

GEDmatch创始人Curtis Rogers表示：“我相信我们为GEDmatch找到了一个优秀的合作伙伴。GEDmatch一直致力于利用先进的科学技术把人们联系起来，Verogen理解我们的运行理念和发展愿景，并且能够基于我们的根基之上，支持我们发展的更加壮大！”

GEDmatch允许用户使用其他谱系网站生成的遗传数据文件，上传至其服务器，以进行更广阔的谱系搜索。目前GEDmatch数据库已经拥有超过130万名用户，并且每天新增用户多达1000人。

Verogen CEO Brett Williams表示，在接下来的几个月中，GEDmatch的用户将会看到网站功能的改进，增强的主页将会提供更多的功能。Verogen还将加强GEDmatch的后台基础，从而提高网站的稳定性，以发挥最佳的搜索功能。最重要的是，这些改进不会破坏原有的用户使用习惯，将使数据搜索变得更为容易。

Brett Williams强调，在用户数据的使用、处理和隐私方面，GEDmatch的服务条款不会有任何变化。网站依旧允许客户选择性加入，允许司法部门搜索上传的文件数据，以此来协助解决暴力犯罪。最成功的案例之一就是，GEDmatch协助公共安全部门逮捕了臭名昭著的“金州杀手” Joseph DeAngelo！该案犯横行加州，罪行滔天，躲避警察追捕数十年，直到2018年落网。

通过线上谱系搜索，已经协助侦破70多件暴力犯罪案件。迄今为止，我们一直没有机会成为DNA层面的目击证人，但是如今这项技术可以协助司法部门更有效的解决暴力犯罪，甚至确定罪犯，Brett Williams对此深信不疑。

他说：“尽管如此，我们的用户始终有绝对的权利选择是否向司法部门公开他们的信息。我们自始至终致力于保护用户的隐私，并将持续杜绝任何尝试以非正常途径访问用户隐私数据的行为。”

Rogers补充道：“客户就是我们的上帝。我们是，而且永远是一个家谱分析服务网站，我们的目标就是帮助人们寻找他们正在寻找的答案，关于他们自己和他们家族的答案。”

在此收购协议下，Rogers依旧在GEDmatch中担任重要角色，依旧专注于为专业的研究人员和谱系分析专家，以及非专业的普通民众，提供分析工具。这也是GEDmatch的最重要使命。

GEDmatch的用户，如果对本次收购合作，和对他们的隐私如何受到保护，有任何疑问，欢迎联系客户服务部门gedmatch@verogen.com

关于Verogen, Inc.

Verogen 公司是全球第一家专门进行法庭科学新一代测序应用开发的公司。

Verogen借助基因工具，为追求真理的人们服务。Verogen采用Illumina测序技术，与法医实验室合作，致力于推动科学进步，开发法医基因组学的真正潜力。欲了解更多信息，请访问www.verogen.com