Andersen Global攜手The New Practice鞏固奈及利亞業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與總部位於拉哥斯的律師事務所The New Practice (TNP)簽訂合作協議，從而擴大其在非洲的業務版圖，並加強在奈及利亞的業務。

TNP成立於2007年，執業團隊包括辦事處管理合夥人Baba Alokolaro和20多名法律專業人士。該所提供以商業為導向的廣泛法律服務，涵蓋資本市場、商業糾紛解決、公司財務、基礎建設、建築、房地產、能源和自然資源、公司、商業、併購、私募股權、金融科技、技術、電子商務和商業諮詢等眾多領域。

Baba表示：「我們的動力來自將事情做得更好以及探索為客戶交付成果和解決方案新方法的堅定信念，這就是我們對與Andersen Global合作如此有信心的原因。此次合作使我們有機會增強我們的服務並以符合本所價值觀的無縫方式擴展我們的全球平臺。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「這是另一個策略小組，與我們在非洲的策略相關，並完善了我們在奈及利亞的平臺。Baba和他的團隊展示了我們組織的管理和透明度價值觀，以及向客戶提供一流服務的承諾。TNP團隊與我們在奈及利亞的Andersen Tax團隊已建立密切合作關係，這將有助於我們繼續在非洲擴展業務。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立的在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過166個分支機構和5,000多名專業人員。

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