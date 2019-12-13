Andersen Global携手The New Practice巩固尼日利亚业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与总部位于拉各斯的律师事务所The New Practice (TNP)签订合作协议，从而扩大其在非洲的业务版图，并加强在尼日利亚的业务。

TNP成立于2007年，执业团队包括办事处管理合伙人Baba Alokolaro和20多名法律专业人士。该所提供以商业为导向的广泛法律服务，涵盖资本市场、商业纠纷解决、公司财务、基础设施、建筑、房地产、能源和自然资源、公司、商业、并购、私募股权、金融科技、技术、电子商务和商业咨询等众多领域。

Baba表示：“我们的动力来自将事情做得更好以及探索为客户交付成果和解决方案新方法的坚定信念，这就是我们对与Andersen Global的合作如此有信心的原因。此次合作使我们有机会增强我们的服务并以符合本所价值观的无缝方式扩展我们的全球平台。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“这是另一个战略小组，与我们在非洲的战略相关，并完善了我们在尼日利亚的平台。Baba和他的团队展示了我们组织的管理和透明度价值观，以及向客户提供一流服务的承诺。TNP团队与我们在尼日利亚的Andersen Tax团队已建立密切合作关系，这将有助于我们继续在非洲扩展业务。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过166个分支机构和5,000多名专业人员。

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