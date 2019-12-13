Visa和MFS Africa为更多非洲消费者和企业提供数字支付服务

毛里求斯路易港和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Visa (NYSE: V)和泛非金融科技领导者MFS Africa今天宣布一项合作伙伴关系，将帮助弥合非洲快速发展的移动货币生态系统与在线数字支付世界之间的差距，从而大大拓展Visa的覆盖范围并提升其向该地区打开商业活动的能力。

移动钱包在非洲已经非常普及，但由于缺少相关的虚拟或实际网络凭证，用户无法获得许多国际在线金融服务。为帮助解决这一问题，MFS Africa将在非洲多个市场发放Visa支付凭证。此举将把移动货币服务用户连接至MFS Africa平台，即时生成一张带有16位数字的Visa虚拟卡，并将卡和用户的移动货币账户相连，用于汇款和电商交易。MFS Africa是非洲最大的数字支付枢纽，通过一个API将非洲大陆超过1.8亿移动钱包连接在一起。

MFS Africa还将整合Visa实时1快捷的支付解决方案Visa Direct，让MFS Africa平台上的移动货币服务用户能够快速、便捷、安全地通过符合条件的卡凭证直接将其移动钱包中的资金汇至对方账户，或者直接用移动钱包收款。据世界银行(World Bank)资料显示，2019年至2020年，汇至撒哈拉以南非洲地区的汇款有望增长5.6%以上，达到510亿美元。然而，这里依然是全球汇款费用最高的地区，平均费率为9.3%2。

MFS Africa创始人兼首席执行官Dare Okoudjou表示：“在过去几年，我们一直不遗余力地在非洲移动货币服务用户之间打开新的数字通路。我们在这里的覆盖范围已经很广，现在我们将重点把我们的网络与更广阔的世界连接起来，从而充分挖掘与非洲地区进行交易所能够为全球经济带来的巨大机会。我们认为Visa是极具价值的合作伙伴，能够支持我们下一阶段的扩张。Visa网络拥有无与伦比的覆盖范围，我们期待着与Visa合作，实现我们的愿景，创造一个每个人都享有不受限制的支付服务的世界。”

Visa执行副总裁兼首席产品官Jack Forestell表示：“非洲正在推进以移动为主导的数字支付生态系统，而Visa也力求加快支付凭证的发放并扩大数字支付的受理范围，因而此次合作具有非常重要的意义。MFS Africa将借助其聚合模型，帮助我们大规模实现数字支付的应用。”

关于MFS Africa

MFS Africa是领先的泛非金融科技公司，运营着非洲大陆最大的数字支付枢纽。MFS Africa与撒哈拉以南非洲地区超过1.8亿移动钱包实现了联网，在非洲大陆为其合作伙伴带来无与伦比的规模覆盖优势。我们帮助商户、银行、移动运营商和转账公司充分利用移动钱包的普遍性，将之作为一种安全、便捷、极具成本效益的交易渠道。MFS Africa与生态系统中的相关机构紧密协作，为无法享受银行服务及银行服务欠缺的客户提供简便安全的移动金融服务。我们努力帮助非洲乃至其他地区的数百万客户跨越国界的限制。

更多信息请访问www.mfsafrica.com。

关于Visa Inc.

Visa是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最创新、可靠和安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有全球最先进的支付处理网络VisaNet，能够在世界各地提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。公司对创新的坚持不懈是互联商务在各类设备上得以迅速发展的催化剂。在世界由模拟向数字时代演变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。垂询详情，请访问：usa.visa.com/about-visa.html、usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html和@VisaNews。

1 实际的资金可用情况因收款金融机构和地区而异。Visa要求快速资金型发卡方在批准交易后最多30分钟内向其收款持卡人提供资金。请联系您的Visa代表或参阅《Visa Direct原始信用交易全球实施指南》(Visa Direct Original Credit Transaction Global Implementation Guide)了解详情。

2世界银行集团，迁移和汇款：近期发展和展望报告，2019年4月

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