 Visa和MFS Africa為更多非洲消費者和企業提供數位支付服務

模里西斯路易士港和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Visa (NYSE: V)和泛非金融科技領導者MFS Africa今天宣佈締結合作夥伴關係，將幫助縮小非洲快速成長的行動理財生態系統與線上數位支付世界之間的差距，大幅擴張Visa的版圖並擴大其為該地區打開商業活動的能力。

行動錢包在非洲已經非常普及，但由於缺少相關的虛擬或實際網路憑證，用戶無法獲得許多國際線上金融服務。為幫助解決這一問題，MFS Africa將在非洲多個市場發放Visa支付憑證。此舉將把行動理財服務用戶連接至MFS Africa平臺，即時生成一張帶有16位元數字的Visa虛擬卡，並將卡和用戶的行動理財帳戶相連，用於匯款和電商交易。MFS Africa是非洲最大的數位支付樞紐，透過API將非洲大陸超過1.8億行動錢包連接在一起。

MFS Africa還將整合Visa即時1快捷的支付解決方案Visa Direct，讓MFS Africa平臺上的行動理財服務用戶能夠透過符合條件的卡憑證，以快速、便捷、安全的方式直接將其行動錢包中的資金匯至對方帳戶，或者直接用行動錢包收款。據世界銀行(World Bank)的資料顯示，2019年至2020年，匯至撒哈拉以南非洲地區的匯款可望增加5.6%以上，達到510億美元。然而，這裡依然是全球匯款費用最高的地區，平均費率為9.3%2。

MFS Africa創辦人兼執行長Dare Okoudjou表示：「在過去幾年，我們一直不遺餘力地在非洲行動理財服務用戶之間打開新的數位通路。我們在這裡的觸角已經很廣，現在我們將重點轉移到把我們的網路與更廣闊的世界連接起來，從而充分發掘與非洲地區進行交易所能夠為全球經濟帶來的巨大機會。我們認為Visa是極具價值的合作夥伴，能夠支持我們下一階段的擴張。Visa網路擁有無與倫比的觸及範圍，我們期待與Visa合作以實現我們的願景，創造出每個人享有的支付服務都能不受限制的世界。」

Visa執行副總裁兼產品長Jack Forestell表示：「非洲正在採行以行動通訊為主導的數位支付生態系統，而Visa也力求加快支付憑證的發放並擴大數位支付的受理範圍，因而此次合作具有非常重要的意義。MFS Africa將透過其聚合模型，協助我們大規模推動數位支付的應用。」

關於MFS Africa

MFS Africa是首屈一指的泛非金融科技公司，經營非洲大陸最大的數位支付樞紐。MFS Africa與撒哈拉以南非洲地區超過1.8億行動錢包聯網，在非洲大陸為其合作夥伴帶來無與倫比的觸及規模。我們幫助商戶、銀行、行動營運商和轉帳公司充分利用行動錢包的普遍性，將之用作安全、便捷、極具成本效益的交易管道。MFS Africa與生態系統中的相關機構密切合作，為無法享受銀行服務及銀行服務欠缺的客戶提供簡便安全的行動金融服務。我們努力協助非洲乃至其他地區的數百萬客戶跨越國界的限制。

更多資訊請造訪www.mfsafrica.com。

關於Visa Inc.

Visa是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最創新、可靠和安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有全球最先進的支付處理網路VisaNet，能夠在世界各地提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。公司對創新的堅持不懈是互聯商務在各類裝置上得以迅速成長的催化劑。在世界由類比向數位時代演變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。查詢詳情，請造訪：usa.visa.com/about-visa.html、usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html和@VisaNews。

1 實際的資金可用情況因收款金融機構和地區而異。Visa要求快速資金型發卡機構在批准交易後最多30分鐘內，向其收款持卡人提供資金。請聯絡您的Visa代表或參閱《Visa Direct原始信用交易全球實施指南》(Visa Direct Original Credit Transaction Global Implementation Guide)瞭解詳情。

2世界銀行集團，遷移和匯款：近期發展和展望報告，2019年4月

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。