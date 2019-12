Andersen Global fortalece presença na Nigéria com The New Practice

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global assinou um acordo de colaboração com o The New Practice (TNP), escritório de advocacia com sede em Lagos, e aumentou a presença da organização internacional na África e reforçou seu compromisso com a Nigéria.

A banca do TNP, fundado em 2007, é composta pelo sócio-gerente Baba Alokolaro e mais de 20 profissionais da área jurídica. O escritório oferece uma grande variedade de serviços jurídicos direcionados ao ramo comercial, abrangendo diversas áreas como mercados financeiros, solução de disputas comerciais, finanças corporativas, infraestrutura, construção civil, imóveis, energia e recursos naturais, corporativo, comercial, fusões e aquisições, private equity, FinTech, tecnologia, comércio eletrônico e consultoria empresarial.

“Somos motivados pela crença inabalável em fazer as coisas de um jeito melhor e descobrir novas maneiras de atingir resultados e encontrar soluções para nossos clientes, e é por isso que estamos tão confiantes nesta colaboração com a Andersen Global”, declarou Baba. “É uma oportunidade para fortalecermos nossas ofertas de serviços e ampliar nossa plataforma global de uma forma simples que se ajuste aos valores de nosso escritório.”

Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, acrescentou, “Esse é mais um grupo estratégico fundamental para nossa estratégia na África e que complementa nossa plataforma na Nigéria. Baba e sua equipe demonstram os mesmos valores de nossa da organização – administração e transparência –, além do compromisso de oferecer os melhores serviços a seus clientes. A equipe do TNP trabalha em estreita colaboração com nossa equipe nigeriana da Andersen Tax, algo determinante para nossa expansão contínua pela África.”

