Andersen Global erweitert Präsenz in Nigeria mit The New Practice

Andersen Global hat eine Kooperationsvereinbarung mit der in Lagos ansässigen Anwaltskanzlei The New Practice (TNP) abgeschlossen, mit der das internationale Unternehmen seine Niederlassungen in Afrika erweitern und seine Präsenz in Nigeria ausbauen will.

TNP wurde 2007 gegründet und besteht aus dem geschäftsführenden Partner Baba Alokolaro sowie über 20 Juristen. Die Kanzlei bietet eine breite Palette gewerblicher Rechtsdienstleistungen in zahlreichen Fachgebieten an, darunter Kapitalmärkte, Handelsstreitbeilegung, Unternehmensfinanzierung, Infrastruktur, Bauwesen, Immobilien, Energie und natürliche Ressourcen, Werbung, Unternehmensrecht, Fusionen und Übernahmen, Private Equity, FinTech, Technologie, E-Commerce und Unternehmensberatung.

„Wir sind fest davon überzeugt und zuversichtlich, dass wir die Dinge verbessern und neue Wege finden können, um unseren Kunden Ergebnisse und Lösungen zu liefern. Und eben aus diesem Grund ist uns die Zusammenarbeit mit Andersen Global so wichtig“, so Baba Alokolaro. „Dies ist eine Gelegenheit für uns, unser Serviceangebot zu stärken und unsere globale Plattform auf eine nahtlose Art und Weise, die mit den Werten unseres Unternehmens in Einklang steht, zu erweitern.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Dies ist eine weitere strategische Gruppe, die für unsere Strategie in Afrika unterstützt und unsere Plattform in Nigeria bereichert. Baba Alokolaro und sein Team vertreten die Werte unserer Organisation, was Verantwortung und Transparenz sowie die Verpflichtung betrifft, den Kunden erstklassige Dienstleistungen zu bieten. Das TNP-Team arbeitet eng mit unserem Andersen Tax Team in Nigeria zusammen, was entscheidend zu unsere weiteren Expansion in Afrika beitragen wird.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 166 Standorten präsent.

