Andersen Global versterkt aanwezigheid in Nigeria met The New Practice

Andersen Global heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het in Lagos gevestigde advocatenkantoor The New Practice (TNP). Zo vergroot de mondiale organisatie zijn voetafdruk in Afrika en versterkt hij zijn aanwezigheid in Nigeria.

TNP werd opgericht in 2007 en het kantoor omvat kantoorleider en -partner Baba Alokolaro en meer dan 20 juridische professionals. De firma biedt een breed scala aan commercieel georiënteerde juridische diensten binnen een aantal disciplines, waaronder kapitaalmarkten, commerciële geschillenbeslechting, ondernemingsfinanciering, infrastructuur, constructie, onroerend goed, energie en natuurlijke hulpbronnen, corporate, commercieel, fusies en overnames, privaat vermogen, FinTech, technologie, e-commerce en zakelijk advies.

“Wij worden gedreven door de vaste overtuiging in een betere aanpak en het verkennen van nieuwe manieren om onze cliënten resultaten en oplossingen te bieden. Daarom kijken we uit naar onze samenwerking met Andersen Global,” zei Baba. “Dit is een mogelijkheid om ons dienstenaanbod te versterken en ons wereldwijde platform uit te breiden op een naadloze manier die overeenkomt met de waarden van onze firma.”

Mark Vorsatz, bestuursvoorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen, voegde toe: “Dit is wederom een strategische groep die relevant is voor onze strategie in Afrika en ons platform in Nigeria vervolledigt. Baba en zijn team tonen onze organisatiewaarden van rentmeesterschap en transparantie, evenals een toewijding aan het bieden van eersteklas diensten aan hun cliënten. Het team van TNP heeft een nauwe werkrelatie met ons Andersen Tax-team in Nigeria, wat essentieel is voor onze aanhoudende groei in Afrika.”

