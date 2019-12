Andersen Global consolida la propria presenza in Nigeria con lo studio legale The New Practice

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global ha stilato un contratto di collaborazione con lo studio legale The New Practice (TNP) con sede a Lagos ampliando la portata dell’organizzazione globale in Africa e consolidandone la presenza in Nigeria.

Fondato nel 2007, lo studio legale TNP, amministrato dal Socio gerente Baba Alokolaro, impiega più di 20 professionisti del ramo legale. Lo studio fornisce un’ampia gamma di servizi legali per il settore commerciale in diverse aree, tra cui: mercati finanziari, appianamento di controversie di natura commerciale, finanza d’impresa, infrastrutture, edilizia, immobili, energia e risorse naturali, diritto societario, diritto commerciale, fusioni e acquisizioni, private equity, tecnofinanza, tecnologia, e-commerce e consulenza aziendale.

“Siamo motivati dalla ferma convinzione che si può sempre fare meglio e che è importante continuare a esplorare nuovi modi per offrire risultati e soluzioni ai nostri clienti, questo è il motivo per cui accogliamo con vivo entusiasmo la nostra collaborazione con Andersen Global” ha spiegato Baba. “Questa è per noi un’opportunità per consolidare il nostro portafoglio di servizi ed espandere la nostra piattaforma globale in modo coerente e in linea con i valori osservati dal nostro studio.”

Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Direttore generale di Andersen, ha aggiunto: “Questo è un altro gruppo importante per la nostra strategia in Africa e completa la nostra piattaforma in Nigeria. Baba e il suo team osservano i nostri stessi valori di buona amministrazione e trasparenza, oltre ad adoperarsi allo scopo di offrire ai loro clienti servizi di prim’ordine. Il team di TNP intrattiene un stretto rapporto di collaborazione con il nostro team di Andersen Tax in Nigeria, il che riveste un’importanza cruciale ai fini della nostra espansione continua in Africa.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di più di 5.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 166 località attraverso i suoi studi affiliati e collaboranti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.