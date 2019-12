AM Best Afirma Ratings de Crédito da AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A.

OLDWICK, NEW JERSEY, U.S.A.--(BUSINESS WIRE)--A AM Best afirmou o Rating de Força Financeira B ++ (Bom) e o Rating de Crédito de Longo Prazo "bbb" da AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. (AXA CS Latam) (Brasil). A perspectiva dos ratings de crédito permanece estável.

Os ratings de crédito refletem a solidez do balanço patrimonial da AXA CS Latam, categorizada pela AM Best como forte, bem como seu desempenho operacional marginal, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriado.

Os ratings refletem o plano de negócios da AXA CS Latam e os benefícios derivados da integração no segmento de soluções corporativas da AXA SA (AXA), liderado pela AXA CS Assurance S.A. A AXA é uma organização global forte, com forte reconhecimento da marca, ampla oferta de produtos, sistemas globais e sólida infraestrutura de gerenciamento de riscos. Os ratings também contemplam a importância estratégica da AXA CS Latam para a AXA por meio do acesso à maior economia da América Latina.

Os ratings também refletem o suporte de capital por meio de aumentos de capital e o suporte de resseguro intergrupo fornecido à AXA CS Latam, protegendo seu balanço patrimonial e a capitalização ajustada ao risco. Apesar dos recursos significativos e do plano de negócios do grupo, a AXA CS Latam terá como desafio desenvolver suas operações de maneira rentável em um mercado de (re)seguros altamente competitivo no Brasil.

O desempenho da AXA CS Latam tem sido negativo desde seu primeiro ano completo de operações, quatro anos atrás, com resultados voláteis e desenvolvimento de sinistros. No entanto, no ano em curso, a empresa produziu até agora lucro de underwriting e parece mostrar sinais de estabilidade em suas operações. A AM Best continuará monitorando de perto o desempenho operacional da AXA CS Latam.

Além disso, o Brasil ainda enfrenta desafios para retomar o crescimento, apesar das condições políticas e econômicas mais estáveis, que podem aumentar o risco operacional e de execução se as tão necessárias reformas não forem implementadas em um período de tempo razoável.

Fatores que podem ter impacto positivo nos ratings da AXA CS Latam são rentabilidade sustentada e estável, melhora na capitalização ajustada ao risco, ou suporte adicional proveniente de sua controladora.

Fatores que podem ter um impacto negativo nos ratings da AXA CS Latam incluem redução no suporte da controladora, volatilidade material sustentada no desempenho operacional ou deterioração da capitalização ajustada ao risco. Outros fatores que potencialmente podem ter um impacto negativo nos ratings são a incapacidade da empresa de cumprir suas metas de rentabilidade ou um rebaixamento do risco-país.

