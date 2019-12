AM Best Afirma Las Calificaciones Crediticias de XL Seguros México, S.A. de C.V.

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “aa-” y la Calificación en Escala Nacional de México de “aaa.MX” de XL Seguros México, S.A. de C.V. (XLSM) (México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

XLSM es miembro de XL Bermuda Ltd (XL), el cual, en una base consolidada, tiene una fortaleza de balance que AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos apropiada.

La calificación refleja la importancia y alineación estratégica de XL con AXA S.A. (AXA o grupo AXA) para realzar la posición del grupo AXA en el sector global de seguros de daños, con XL recibiendo la mejora en la calificación como resultado. AM Best considera que XL está bien integrado dentro del grupo AXA, y espera que el grupo AXA le proporcione soporte operativo y financiero oportuno y suficiente, en caso de que sea necesario.

XLSM comenzó operaciones en 2004 como subsidiaria de XL Swiss Holdings Ltd, la cual es dueña del 99.99% de la compañía y pertenece a Grupo XL Ltd (o AXA XL). A través de sus oficinas en la Ciudad de México y Monterrey, XLSM provee a empresas locales y multinacionales, junto a sus afiliadas en América Latina y el Caribe, soluciones personalizadas en ingeniería de riesgos y de seguros.

XLSM se beneficia de estar integrada al grupo XL, obteniendo ventajas operativas a través de las mismas prácticas y procedimientos, reaseguro, selección de suscripción y prácticas de administración integral de riesgos. XLSM sirve como un canal de suscripción para el grupo, cediendo 99.9% de sus primas emitidas a su afiliada británica, XL Insurance Company SE. Esto permite a XLSM reducir su riesgo de prima y de reservas. Sin embargo, dada la naturaleza de su operación, XLSM es susceptible al riesgo de crédito dado el alto monto de recuperables por reaseguro. AM Best no considera esto una preocupación importante dado que toda la cesión queda dentro del grupo.

Desde 2015 la compañía ha sido capaz de producir resultados positivos derivados de eficiencias en gastos operativos y administrativos, y ha experimentado un crecimiento considerable desde 2016.

XL ha demostrado históricamente el soporte a XLSM a través de aportaciones de capital durante los últimos cinco años. La última aportación de capital tuvo lugar en 2015, y fue equivalente al 18% del capital reportado en 2014 de XLSM. Esto, en conjunto con los buenos indicadores de rentabilidad para finales de 2017 y 2018 resultó en un robusto capital ajustado por riesgos, medido por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

Si se toman acciones de calificación negativas en las principales subsidiarias operativas de XL como resultado de un deterioro importante en la capitalización ajustada por riesgos, el desempeño o el apalancamiento financiero en la compañía tenedora, o como resultado de un debilitamiento de la importancia estratégica de AXA XL a su empresa matriz, AXA, las calificaciones en escala global de XLSM se moverán en conjunto. Una acción de calificación positiva o negativa también está sujeta a acciones de calificación tomadas sobre la empresa matriz y la unidad de calificación lider, AXA S.A.

